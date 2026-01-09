“La vita è un dono”: danza, musica e solidarietà al Teatro Comunale “Lucio Dalla”

Manfredonia si prepara a vivere una serata all’insegna dell’arte e della solidarietà. Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18.30, il Teatro Comunale “Lucio Dalla” ospiterà “La vita è un dono”, un evento di beneficenza che unisce danza, canto e kabaret in un unico, intenso spettacolo.

L’iniziativa è promossa dalla AB Dance Studio e si propone come una vera e propria celebrazione delle emozioni, con l’obiettivo di sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM). Una notte speciale in cui il linguaggio universale dell’arte diventa strumento concreto di aiuto e sensibilizzazione.

Sul palco si alterneranno performance di danza, momenti musicali e incursioni di kabaret, con la partecipazione dell’attore Giovanni Mancini, volto noto al pubblico per la sua verve ironica e la sua capacità di coinvolgere gli spettatori. A sostenere l’iniziativa anche l’associazione UMPF – Una Musica Può Fare, da sempre impegnata nella promozione culturale e solidale.

Lo spettacolo gode inoltre del patrocinio istituzionale del Comune di Manfredonia, a conferma dell’importanza sociale e culturale dell’evento, che mira a coniugare intrattenimento di qualità e impegno civile.

“La vita è un dono” non è soltanto uno spettacolo, ma un messaggio: un invito a riconoscere il valore della vita e a trasformare l’emozione in partecipazione attiva. Per informazioni sui biglietti è possibile contattare il numero 333 8389754.

Una serata da non perdere, in cui il teatro si fa cuore pulsante di solidarietà.