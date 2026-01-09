L’IPEOA “Michele Lecce” si proietta nel futuro: il Dirigente Luigi Talienti annuncia gli Open Day con grandi novità

L’IPEOA “Michele Lecce” si prepara ad inaugurare il 2026 con una visione rinnovata e ambiziosa. Il Dirigente Scolastico, il Prof. Luigi Talienti, invita ufficialmente le famiglie e gli studenti del territorio a partecipare agli Open Day di gennaio, un appuntamento cruciale per chi desidera intraprendere un percorso di studi d’eccellenza nel mondo dell’enogastronomia e dell’accoglienza turistica.

“La nostra scuola non si ferma mai,” dichiara il Dirigente Talienti. “Per il prossimo anno scolastico abbiamo messo in campo tante novità che riguardano non solo l’ammodernamento dei nostri laboratori, ma anche l’avvio di progetti innovativi che collegano i ragazzi direttamente con le realtà produttive più prestigiose. Vogliamo che i nostri studenti siano i protagonisti del rilancio del settore turistico e agroalimentare.”

Appuntamenti nelle sedi di San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

Le giornate di orientamento si svolgeranno dalle ore 10:30 alle 18:30 per permettere a tutti di scoprire le dotazioni tecnologiche e l’offerta formativa dell’Istituto:

Sede di San Giovanni Rotondo (Via Palestro):

Mercoledì 15 Gennaio

Mercoledì 29 Gennaio

Sede di Manfredonia (Viale Miramare, 14):

Giovedì 16 Gennaio

Giovedì 30 Gennaio

Un’offerta formativa in evoluzione

Sotto la guida del Dirigente Talienti, l’IPEOA “Michele Lecce” sta potenziando l’integrazione tra didattica e nuove tecnologie. Tra le novità attese per il prossimo anno spiccano:

Potenziamento degli stage formativi in Italia e all’estero.

Nuovi laboratori di cucina e sala con attrezzature di ultima generazione.

Gli studenti più meritevoli avranno la possibilità di poter accedere alle borse di studio erogate da enti esterni, al fine di poter garantire loro il diritto allo studio come sancito dall’ art.34 della carta costituzionale: una scuola aperta alle opportunità e al territorio.

Progetti di “Cittadinanza Attiva” e percorsi di specializzazione post-diploma.

“Scegliere il ‘Michele Lecce’ significa investire su se stessi,” conclude il Dirigente. “Vi aspettiamo per mostrarvi come trasformare una passione in una professione di successo.”

Contatti Utili

Segreteria Didattica: Via Luigi Amigò, 5 – San Giovanni Rotondo. Telefono: 0882 456422 Social: Instagram @ipeoa_michele_lecce (disponibile il QR code sulla locandina ufficiale per tutte le info).

BUON ANNO

IPEOA ” M. LECCE”