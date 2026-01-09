MANFREDONIA (FG) – Un momento di profonda fede e commozione si appresta a vivere la città di Manfredonia. La Parrocchia San Michele Arcangelo ha annunciato ufficialmente l’accoglienza del dono “in perpetuum” di una reliquia di San Pio da Pietrelcina, che sarà custodita permanentemente all’interno della chiesa parrocchiale per la pubblica venerazione.

L’evento giunge in un momento significativo: la nascita del nuovo Gruppo di Preghiera di Padre Pio all’interno della comunità, un segno tangibile del legame indissolubile tra il territorio e la figura del Santo delle Stimmate.

Il Programma delle Celebrazioni

Il cammino di preparazione e i festeggiamenti si articoleranno in due momenti principali:

Venerdì 16 gennaio: Alle ore 18:30, fra Luciano Lotti, Segretario Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, presiederà la Santa Messa. A seguire, si terrà una catechesi sulla spiritualità di San Pio, con un focus particolare sul significato della reliquia donata.

Domenica 25 gennaio (Il culmine):

Ore 17:30: Il raduno avrà inizio presso la Chiesa parrocchiale Stella Maris (Corso Manfredi), con l’accoglienza del parroco Don Alessandro Gambuto. Saranno presenti l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone , e il Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, fra Francesco Dileo . Da qui partirà la processione solenne con la reliquia verso la Chiesa di San Michele Arcangelo.

Ore 18:30: Celebrazione della Santa Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Moscone.

A seguire: La serata si concluderà con un “Concerto testimonianza” a cura di don Elio Benedetto, sacerdote e noto cantautore.

Un legame di fraternità

La comunità parrocchiale, attraverso la nota ufficiale, ha espresso un ringraziamento speciale ai Frati Minori Cappuccini della Provincia “Sant’Angelo e Padre Pio”. Il dono della reliquia rappresenta non solo un atto di generosità, ma un incoraggiamento costante per il cammino pastorale della diocesi.

“Che i luoghi e la spiritualità di San Pio siano per tutti noi un invito ad andare avanti nell’annuncio del Vangelo nel nostro tempo e nel nostro territorio”, si legge nel messaggio della parrocchia.