Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la relazione annuale prevista dall’articolo 30 del D.Lgs. 201/2022, passaggio tecnico ma tutt’altro che secondario perché riguarda la “fotografia” della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica attivi sul territorio. L’atto è stato discusso nella seduta straordinaria del 29 dicembre 2025 ed è inquadrato nel nuovo impianto normativo nazionale sul riordino dei servizi pubblici locali.

La relazione, richiamata e allegata alla deliberazione, serve a verificare – servizio per servizio – l’andamento gestionale dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità, oltre al rispetto degli obblighi previsti nei contratti di servizio. Non solo: la ricognizione deve anche evidenziare il ricorso ad affidamenti e, quando presenti, agli “in house”, riportando oneri e risultati per l’ente affidante.

Nel testo si ricorda che i servizi pubblici locali di rilevanza economica sono quelli erogati “verso un corrispettivo” nell’ambito di un mercato e che, senza intervento pubblico, non sarebbero svolti oppure verrebbero erogati a condizioni peggiori in termini di accessibilità, continuità, qualità e sicurezza.

Un impianto che richiama anche la distinzione tra servizi “a rete” e non a rete e che collega i controlli e gli indicatori richiesti dalla disciplina nazionale. Sul piano procedurale, la relazione viene aggiornata annualmente ed è collegata temporalmente all’analisi delle partecipate prevista dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. In sostanza, la macchina amministrativa è chiamata a mettere in fila dati, indicatori e riscontri, così da rendere più trasparenti gli affidamenti e più misurabili le performance dei servizi.

La votazione non è stata unanime. Il provvedimento è passato con 13 favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto (Palumbo). Contrari i consiglieri Di Staso, Ritucci, Tasso e Totaro.

Dopo l’approvazione, l’assise ha anche dichiarato l’immediata eseguibilità della delibera con identico esito. In sintesi: un passaggio “di carta”, ma con ricadute concrete. Perché, nella logica del legislatore, la ricognizione non è un semplice elenco: è uno strumento che dovrebbe consentire a Comune e cittadini di capire cosa funziona, cosa costa, quali standard vengono rispettati e con quali risultati.

