Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la relazione annuale prevista dall’articolo 30 del D.Lgs. 201/2022, passaggio tecnico ma tutt’altro che secondario perché riguarda la “fotografia” della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica attivi sul territorio. L’atto è stato discusso nella seduta straordinaria del 29 dicembre 2025 ed è inquadrato nel nuovo impianto normativo nazionale sul riordino dei servizi pubblici locali.
La relazione, richiamata e allegata alla deliberazione, serve a verificare – servizio per servizio – l’andamento gestionale dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità, oltre al rispetto degli obblighi previsti nei contratti di servizio. Non solo: la ricognizione deve anche evidenziare il ricorso ad affidamenti e, quando presenti, agli “in house”, riportando oneri e risultati per l’ente affidante.
Nel testo si ricorda che i servizi pubblici locali di rilevanza economica sono quelli erogati “verso un corrispettivo” nell’ambito di un mercato e che, senza intervento pubblico, non sarebbero svolti oppure verrebbero erogati a condizioni peggiori in termini di accessibilità, continuità, qualità e sicurezza.
Un impianto che richiama anche la distinzione tra servizi “a rete” e non a rete e che collega i controlli e gli indicatori richiesti dalla disciplina nazionale. Sul piano procedurale, la relazione viene aggiornata annualmente ed è collegata temporalmente all’analisi delle partecipate prevista dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. In sostanza, la macchina amministrativa è chiamata a mettere in fila dati, indicatori e riscontri, così da rendere più trasparenti gli affidamenti e più misurabili le performance dei servizi.
La votazione non è stata unanime. Il provvedimento è passato con 13 favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto (Palumbo). Contrari i consiglieri Di Staso, Ritucci, Tasso e Totaro.
Dopo l’approvazione, l’assise ha anche dichiarato l’immediata eseguibilità della delibera con identico esito. In sintesi: un passaggio “di carta”, ma con ricadute concrete. Perché, nella logica del legislatore, la ricognizione non è un semplice elenco: è uno strumento che dovrebbe consentire a Comune e cittadini di capire cosa funziona, cosa costa, quali standard vengono rispettati e con quali risultati.
A cura di Michele Solatia.
Questo argomento dovrebbe essere allargato ad una consulta di cittadini che vivono l’erogazione dei servizi pubblici, atteso che su tale tematiche solo qualcuno si rende responsabile dei riscontri città succede nella città e che anche in questa occasione si ritorna a dire che quando le istituzioni non funzionano coi loro servizi pubblici sono sempre i cittadini a pagare lo scotto…