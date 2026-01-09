Edizione n° 5941

BALLON D'ESSAI

PIERPAOLO GUAZZOTTI // «Vado a pescare», poi il silenzio: scomparso a Capo Verde il dentista Pierpaolo Guazzotti
9 Gennaio 2026 - ore  21:33

CALEMBOUR

ARRESTATO MORETTI // Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti, proprietario Le Constellation: “Rischio fuga”
9 Gennaio 2026 - ore  18:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Medicina, esclusa dopo il “semestre filtro”: «Così non funziona, ho perso mesi e ora riparto da Biotecnologie»

GIULIA Medicina, esclusa dopo il “semestre filtro”: «Così non funziona, ho perso mesi e ora riparto da Biotecnologie»

La storia di Giulia Fumaroli, 19 anni, da Torino: non ha superato gli esami del primo periodo e resta fuori anche dai corsi affini.

Test del semestre filtro in Medicina, studenti: “Sistema pieno di errori”

Test del semestre filtro in Medicina - Fonte Immagine: tg24.sky.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Cronaca // Focus //

Fonte: OPEN (Alba Romano, 9 gennaio 2026)

TORINO – Aveva scelto Medicina, ma dopo il “semestre filtro” si ritrova costretta a cambiare strada. Giulia Fumaroli, 19 anni, torinese, diplomata lo scorso anno, racconta di essere rimasta esclusa dalla graduatoria e dai percorsi affini perché non è riuscita a superare nemmeno un esame. Un risultato che lei stessa non nega – «avrei dovuto prepararmi meglio» – ma che attribuisce anche a un impianto organizzativo che, a suo giudizio, penalizza gli studenti: «Il semestre filtro così non va».

La critica principale riguarda tempi e modalità. Secondo la studentessa, il periodo di lezioni sarebbe stato «troppo ristretto» e i corsi «molto affrettati e poco approfonditi» rispetto ai crediti richiesti. Un’accelerazione che avrebbe lasciato poco spazio a studio e consolidamento, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta su materie scientifiche universitarie. A complicare le cose – sempre nella sua ricostruzione – la gestione delle esercitazioni e delle simulazioni, comunicate «troppo tardi», a ridosso degli appelli.

Giulia non rimpiange il vecchio test così com’era, con quesiti spesso percepiti come lontani dal percorso medico. Ma contesta che la riforma non abbia sciolto il nodo del numero chiuso: se l’accesso resta limitato, sostiene, allora servirebbe un sistema più chiaro e rapido. Nella sua proposta, l’orientamento dovrebbe essere diverso: un periodo più breve e concentrato, magari estivo, con prove a risposta chiusa su un programma definito in modo stringente. «Così ho solo sprecato mesi», è il senso del suo sfogo.

Il punto, per lei, è il costo in termini di tempo e organizzazione personale. «Ho dovuto seguire lezioni, poi fare appelli, e adesso mi ritrovo a dovermi iscrivere a un altro corso di laurea in ritardo», racconta. Con un effetto immediato: partire dopo gli altri, con un pezzo di anno accademico già consumato. E con un rischio ulteriore in prospettiva: se decidesse di ritentare Medicina il prossimo anno, spiega, dovrebbe “congelare” di nuovo la carriera per mesi, rimandando ancora l’avvio di un percorso stabile.

La nuova direzione, ormai, sembra tracciata: Biotecnologie. Ma anche qui la scelta non è semplice. A Torino il corso è a numero programmato e, a suo dire, non riuscirebbe più a inserirsi in tempo utile. Per questo valuta l’iscrizione altrove, con il disagio logistico di spostamenti quotidiani. Un passaggio che lei legge come una conseguenza indiretta delle regole di accesso e dei tempi delle graduatorie, che finiscono per comprimere – se non annullare – la possibilità di riposizionarsi rapidamente su un altro percorso.

Sul fronte legale, la studentessa annuncia l’intenzione di aderire a un ricorso collettivo con l’Unione degli universitari. La contestazione riguarda soprattutto le modifiche intervenute “in corsa” sulle regole e sui meccanismi di graduatoria. «Un’ingiustizia», sostiene, soprattutto per chi – aggiunge – non avrebbe avuto piena chiarezza su opzioni come l’eventuale rifiuto di voti o il recupero di sufficienze.

La sua storia riporta al centro il dibattito sull’accesso a Medicina: non solo il principio del numero chiuso, ma anche le modalità con cui lo si applica. Perché, nella transizione tra vecchi test e nuovi filtri, la partita non si gioca soltanto sui punteggi: si gioca sui tempi, sull’organizzazione degli atenei e sulla possibilità, concreta, di non perdere un anno quando le cose non vanno come previsto.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO