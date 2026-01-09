Fonte: OPEN (Alba Romano, 9 gennaio 2026)

TORINO – Aveva scelto Medicina, ma dopo il “semestre filtro” si ritrova costretta a cambiare strada. Giulia Fumaroli, 19 anni, torinese, diplomata lo scorso anno, racconta di essere rimasta esclusa dalla graduatoria e dai percorsi affini perché non è riuscita a superare nemmeno un esame. Un risultato che lei stessa non nega – «avrei dovuto prepararmi meglio» – ma che attribuisce anche a un impianto organizzativo che, a suo giudizio, penalizza gli studenti: «Il semestre filtro così non va».

La critica principale riguarda tempi e modalità. Secondo la studentessa, il periodo di lezioni sarebbe stato «troppo ristretto» e i corsi «molto affrettati e poco approfonditi» rispetto ai crediti richiesti. Un’accelerazione che avrebbe lasciato poco spazio a studio e consolidamento, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta su materie scientifiche universitarie. A complicare le cose – sempre nella sua ricostruzione – la gestione delle esercitazioni e delle simulazioni, comunicate «troppo tardi», a ridosso degli appelli.

Giulia non rimpiange il vecchio test così com’era, con quesiti spesso percepiti come lontani dal percorso medico. Ma contesta che la riforma non abbia sciolto il nodo del numero chiuso: se l’accesso resta limitato, sostiene, allora servirebbe un sistema più chiaro e rapido. Nella sua proposta, l’orientamento dovrebbe essere diverso: un periodo più breve e concentrato, magari estivo, con prove a risposta chiusa su un programma definito in modo stringente. «Così ho solo sprecato mesi», è il senso del suo sfogo.

Il punto, per lei, è il costo in termini di tempo e organizzazione personale. «Ho dovuto seguire lezioni, poi fare appelli, e adesso mi ritrovo a dovermi iscrivere a un altro corso di laurea in ritardo», racconta. Con un effetto immediato: partire dopo gli altri, con un pezzo di anno accademico già consumato. E con un rischio ulteriore in prospettiva: se decidesse di ritentare Medicina il prossimo anno, spiega, dovrebbe “congelare” di nuovo la carriera per mesi, rimandando ancora l’avvio di un percorso stabile.

La nuova direzione, ormai, sembra tracciata: Biotecnologie. Ma anche qui la scelta non è semplice. A Torino il corso è a numero programmato e, a suo dire, non riuscirebbe più a inserirsi in tempo utile. Per questo valuta l’iscrizione altrove, con il disagio logistico di spostamenti quotidiani. Un passaggio che lei legge come una conseguenza indiretta delle regole di accesso e dei tempi delle graduatorie, che finiscono per comprimere – se non annullare – la possibilità di riposizionarsi rapidamente su un altro percorso.

Sul fronte legale, la studentessa annuncia l’intenzione di aderire a un ricorso collettivo con l’Unione degli universitari. La contestazione riguarda soprattutto le modifiche intervenute “in corsa” sulle regole e sui meccanismi di graduatoria. «Un’ingiustizia», sostiene, soprattutto per chi – aggiunge – non avrebbe avuto piena chiarezza su opzioni come l’eventuale rifiuto di voti o il recupero di sufficienze.

La sua storia riporta al centro il dibattito sull’accesso a Medicina: non solo il principio del numero chiuso, ma anche le modalità con cui lo si applica. Perché, nella transizione tra vecchi test e nuovi filtri, la partita non si gioca soltanto sui punteggi: si gioca sui tempi, sull’organizzazione degli atenei e sulla possibilità, concreta, di non perdere un anno quando le cose non vanno come previsto.