Edizione n° 5941

BALLON D'ESSAI

MELONI FIORELLO // Meloni, la battuta sul Quirinale: «Io al Colle? Mi piacerebbe lavorare a pagamento con Fiorello»
9 Gennaio 2026 - ore  21:42

CALEMBOUR

ARRESTATO MORETTI // Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti, proprietario Le Constellation: “Rischio fuga”
9 Gennaio 2026 - ore  18:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Meloni, la battuta sul Quirinale: «Io al Colle? Mi piacerebbe lavorare a pagamento con Fiorello»

MELONI FIORELLO Meloni, la battuta sul Quirinale: «Io al Colle? Mi piacerebbe lavorare a pagamento con Fiorello»

"Non so perché non mi proponete mai di andare a lavorare con Fiorello, a pagamento… volentieri vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello"

Meloni e l'accordo su Gaza: "Straordinaria notizia. La pace si costruisce lavorando e non sventolando bandiere

ph Meloni fb

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Politica // Politica Nazionale //

ROMA – «Il Quirinale non è nei miei radar». Giorgia Meloni spegne (almeno per ora) le ipotesi su un suo futuro al Colle e lo fa con una risposta che mescola politica e ironia: «Non so perché non mi proponete mai di andare a lavorare con Fiorello, a pagamento… volentieri vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello». La battuta è arrivata durante la consueta conferenza stampa di inizio anno con l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione stampa parlamentare, appuntamento nel quale la presidente del Consiglio ha risposto a una lunga serie di domande su scenario interno e internazionale.

«Non c’è nei miei radar l’obiettivo di salire di livello»

La domanda sul “dopo Palazzo Chigi” e sulla possibilità di una candidatura al Quirinale alla fine del mandato di Sergio Mattarella è stata diretta. Meloni ha scelto una metafora “aeronautica” per chiarire la propria posizione: in questo momento, ha spiegato, non considera l’idea di “salire di livello”, aggiungendo: «Mi faccio bastare il mio livello». Un modo per ribadire che l’orizzonte politico dichiarato resta quello dell’attuale incarico e del programma di governo.

Nel passaggio successivo, la premier ha legato il proprio futuro esclusivamente al consenso: la permanenza alla guida dell’esecutivo, ha sottolineato, dipenderà dal voto e dagli italiani. Il messaggio è netto: l’eventuale prosecuzione del suo lavoro non è una “scalata istituzionale”, ma un mandato politico da misurare alle urne.

Il siparietto su Fiorello: la politica diventa cabaret (per un attimo)

Dopo aver tracciato i confini delle sue ambizioni, Meloni ha scelto l’ironia per alleggerire un tema sempre delicato come quello della Presidenza della Repubblica. Ed è qui che arriva il riferimento a Fiorello, evocato come alternativa surreale ma efficace per chiudere il capitolo Quirinale senza lasciare spiragli: «Se chiedete a me cosa vorrei fare… volentieri vorrei lavorare con Fiorello, a pagamento». Una battuta costruita per disinnescare la solennità del tema e, allo stesso tempo, archiviare la domanda con una formula memorabile.

Conferenza di inizio anno: platea piena, temi larghi

La scena si è svolta nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, dove la tradizionale conferenza stampa di inizio anno ha visto la presidente del Consiglio rispondere a numerose domande dei cronisti, toccando dossier nazionali e internazionali. Un formato che, di fatto, diventa anche un termometro politico: consente alla premier di ribadire linee e priorità davanti a un pubblico trasversale, e ai giornalisti di incalzare su prospettive e nodi aperti.

Il messaggio politico dietro la battuta

Al di là del tono leggero, l’uscita su Fiorello è anche una risposta strategica: evita di alimentare retroscena sul Colle, non entra nel gioco delle previsioni e rimette al centro l’oggi. In sostanza: niente “mire” al Quirinale, almeno nella narrazione pubblica della premier, e focus sul governo e sull’eventuale giudizio elettorale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO