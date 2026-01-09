ROMA – «Il Quirinale non è nei miei radar». Giorgia Meloni spegne (almeno per ora) le ipotesi su un suo futuro al Colle e lo fa con una risposta che mescola politica e ironia: «Non so perché non mi proponete mai di andare a lavorare con Fiorello, a pagamento… volentieri vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello». La battuta è arrivata durante la consueta conferenza stampa di inizio anno con l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione stampa parlamentare, appuntamento nel quale la presidente del Consiglio ha risposto a una lunga serie di domande su scenario interno e internazionale.

«Non c’è nei miei radar l’obiettivo di salire di livello»

La domanda sul “dopo Palazzo Chigi” e sulla possibilità di una candidatura al Quirinale alla fine del mandato di Sergio Mattarella è stata diretta. Meloni ha scelto una metafora “aeronautica” per chiarire la propria posizione: in questo momento, ha spiegato, non considera l’idea di “salire di livello”, aggiungendo: «Mi faccio bastare il mio livello». Un modo per ribadire che l’orizzonte politico dichiarato resta quello dell’attuale incarico e del programma di governo.

Nel passaggio successivo, la premier ha legato il proprio futuro esclusivamente al consenso: la permanenza alla guida dell’esecutivo, ha sottolineato, dipenderà dal voto e dagli italiani. Il messaggio è netto: l’eventuale prosecuzione del suo lavoro non è una “scalata istituzionale”, ma un mandato politico da misurare alle urne.

Il siparietto su Fiorello: la politica diventa cabaret (per un attimo)

Dopo aver tracciato i confini delle sue ambizioni, Meloni ha scelto l’ironia per alleggerire un tema sempre delicato come quello della Presidenza della Repubblica. Ed è qui che arriva il riferimento a Fiorello, evocato come alternativa surreale ma efficace per chiudere il capitolo Quirinale senza lasciare spiragli: «Se chiedete a me cosa vorrei fare… volentieri vorrei lavorare con Fiorello, a pagamento». Una battuta costruita per disinnescare la solennità del tema e, allo stesso tempo, archiviare la domanda con una formula memorabile.

Conferenza di inizio anno: platea piena, temi larghi

La scena si è svolta nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, dove la tradizionale conferenza stampa di inizio anno ha visto la presidente del Consiglio rispondere a numerose domande dei cronisti, toccando dossier nazionali e internazionali. Un formato che, di fatto, diventa anche un termometro politico: consente alla premier di ribadire linee e priorità davanti a un pubblico trasversale, e ai giornalisti di incalzare su prospettive e nodi aperti.

Il messaggio politico dietro la battuta

Al di là del tono leggero, l’uscita su Fiorello è anche una risposta strategica: evita di alimentare retroscena sul Colle, non entra nel gioco delle previsioni e rimette al centro l’oggi. In sostanza: niente “mire” al Quirinale, almeno nella narrazione pubblica della premier, e focus sul governo e sull’eventuale giudizio elettorale.