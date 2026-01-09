Edizione n° 5940

BALLON D'ESSAI

9 Gennaio 2026 - ore  09:24

8 Gennaio 2026 - ore  14:22

Meteo Gargano: venerdì variabile, peggiora sabato. Domenica torna il sole

METEO GARGANO Meteo Gargano: venerdì variabile, peggiora sabato. Domenica torna il sole

Il Gargano tra schiarite e nuvolosità irregolare, con piogge deboli attese nelle prossime 48 ore

Meteo verso Natale, nuova settimana nel segno del maltempo

Meteo fonte: ilmeteo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

GARGANO – Un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo variabili quello in arrivo sul Gargano, con un temporaneo peggioramento nella giornata di sabato prima del ritorno del bel tempo domenica.

Venerdì 9 gennaio

La pressione atmosferica è in graduale aumento, favorendo una fase inizialmente instabile ma con tendenza a un miglioramento nel corso della giornata. Sul Gargano e sull’area della Daunia si alterneranno nubi sparse e schiarite, con un progressivo aumento della nuvolosità nelle ore serali, quando non si escludono deboli piogge. I venti soffieranno moderati dai quadranti sud-occidentali, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2150 metri. Mare mosso sul Basso Adriatico, molto mosso il Canale d’Otranto.

Sabato 10 gennaio

L’alta pressione tenderà a cedere rapidamente, lasciando spazio a correnti più umide responsabili di un peggioramento nella seconda parte della giornata. Sul Gargano i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge diffuse, in attenuazione dalla sera con possibili schiarite. I venti resteranno moderati dai quadranti sud-occidentali ma in progressiva attenuazione. Lo zero termico scenderà fino a circa 1450 metri, mentre i mari si manterranno molto mossi.

Domenica 11 gennaio

Un deciso cambio di scenario: un campo di alta pressione garantirà tempo stabile e in gran parte soleggiato. Sul Gargano prevarranno nubi sparse alternate a schiarite, senza fenomeni di rilievo. I venti ruoteranno dai quadranti nord-occidentali, con temperature in calo e zero termico intorno ai 1050 metri. Il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto resteranno molto mossi.

Un fine settimana, dunque, da seguire con attenzione soprattutto nella giornata di sabato, mentre domenica offrirà condizioni più favorevoli su tutto il promontorio garganico.

Lo riporta 3BMeteo.it

