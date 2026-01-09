Edizione n° 5940

Home // Manfredonia // Ospedale di Manfredonia, “quasi 3 milioni di euro per nuove tecnologie”

NEW OSPEDALE MANFREDONIA Ospedale di Manfredonia, “quasi 3 milioni di euro per nuove tecnologie”

Nel corso del 2025, l’ASL Foggia ha completato interventi di ammodernamento tecnologico per 2.971.036 euro

Ospedale di Manfredonia - ph statoquotidiano.it - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un investimento strategico che rafforza il ruolo dell’ospedale San Camillo de Lellis e migliora concretamente i servizi sanitari per il territorio garganico. Nel corso del 2025, l’ASL Foggia ha completato interventi di ammodernamento tecnologico per 2.971.036 euro presso il presidio ospedaliero di Manfredonia, nell’ambito del piano finanziato con fondi PNRR – Missione 6 Salute

Le nuove apparecchiature già entrate in funzione comprendono una TAC di ultima generazione da 128 slices, due sistemi radiologici fissi e sei ecotomografi multidisciplinari, destinati a potenziare l’attività diagnostica e a garantire esami più accurati, rapidi e sicuri per i pazienti L’intervento rappresenta un passo decisivo verso una sanità più efficiente e moderna, con effetti diretti anche sulla riduzione dei tempi di attesa e sul miglioramento degli standard qualitativi delle prestazioni erogate.

Il percorso di innovazione del presidio di Manfredonia non si ferma qui. Per il completamento del programma di ammodernamento tecnologico, è infatti prevista l’installazione di una nuova risonanza magnetica e di un mammografo digitale, che entreranno in funzione entro la prossima estate, rafforzando ulteriormente la capacità diagnostica dell’ospedale

L’intero piano, che ha coinvolto anche gli ospedali di Cerignola e San Severo per un investimento complessivo superiore agli 8 milioni di euro, è stato coordinato dalla Direzione dell’Area Gestione Tecnica dell’ASL Foggia e dalla task force PNRR, con il supporto dell’ingegneria clinica

«Il PNRR rappresenta un’occasione strategica e irripetibile per ripensare l’assistenza sanitaria sul territorio», ha dichiarato il direttore generale dell’ASL Foggia, Antonio Nigri, sottolineando come l’introduzione di tecnologie all’avanguardia consenta di rendere la sanità pubblica «più moderna, efficiente e vicina ai cittadini»

Per Manfredonia e il Gargano, l’ammodernamento dell’ospedale San Camillo de Lellis si traduce così in un rafforzamento concreto della sanità pubblica e in un servizio sempre più adeguato ai bisogni della comunità.

