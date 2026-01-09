Edizione n° 5941

BALLON D'ESSAI

PIERPAOLO GUAZZOTTI // «Vado a pescare», poi il silenzio: scomparso a Capo Verde il dentista Pierpaolo Guazzotti
9 Gennaio 2026 - ore  21:33

CALEMBOUR

ARRESTATO MORETTI // Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti, proprietario Le Constellation: “Rischio fuga”
9 Gennaio 2026 - ore  18:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Pazienza, l’opera distrutta e “salvata”: Cesena la rivuole, il restauratore replica «È di chi l’ha trovata»

ANDREA PAZIENZA Pazienza, l’opera distrutta e “salvata”: Cesena la rivuole, il restauratore replica «È di chi l’ha trovata»

Un pannello con Zanardi a cavallo commissionato dal Comune nel 1984, poi fatto a pezzi e abbandonato.

Pazienza, l’opera distrutta e “salvata”: Cesena la rivuole, il restauratore replica «È di chi l’ha trovata»

Pazienza, l’opera distrutta e “salvata”: Cesena la rivuole, il restauratore replica «È di chi l’ha trovata» - fonte open

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Cronaca // San Severo //

Fonte: Open (Alba Romano, 9 gennaio 2026)

Un’opera di Andrea Pazienza commissionata con soldi pubblici, poi distrutta e lasciata in un angolo, recuperata quasi per caso e tornata a vivere nelle mostre. E ora, quarant’anni dopo, la domanda che divide è sempre la stessa: a chi appartiene? È il cuore del caso che coinvolge Cesena, un grande pannello affrescato da Paz con Zanardi in groppa a un cavallo, e Riccardo Pieri, l’ammiratore che ne ha ricomposto e restaurato i frammenti dopo che l’opera era stata ridotta in pezzi. La vicenda è raccontata da Open (Alba Romano, 9 gennaio 2026).

Il pannello, la distruzione e i resti “salvati”

Siamo nel 1984. Pazienza realizza l’affresco per un progetto legato al restauro di Fontana Masini (nel testo citata come “Fontana Mesina”), a Cesena. L’opera viene esposta, ma pochi mesi dopo accade l’incredibile: il pannello viene smontato, fatto a pezzi e gettato. A quel punto interviene la madre di un ragazzo di 19 anni, appassionato dell’artista: chiede di portare via i resti e li fa trasferire a casa. Quel ragazzo è Riccardo Pieri, che negli anni successivi curerà il recupero e il restauro della parte rimasta.

Col passare del tempo il lavoro – mutilo, ma riconoscibile – torna a circolare nel circuito culturale: riappare in esposizioni a Bologna, Torino, Napoli, Milano, Roma e arriva fino a una mostra in corso al MAXXI (L’Aquila). Una “seconda vita” resa possibile proprio dal riassemblaggio, che ha permesso di sottrarre quei frammenti all’oblio e alla discarica.

Cesena: «Pagata dal pubblico, deve tornare al pubblico»

Oggi però Cesena torna alla carica. Il Comune sostiene che il pannello, pagato nel 1984 un milione di lire, sia un bene pubblico e debba rientrare nella disponibilità dell’amministrazione. A rafforzare questa posizione è Sauro Turroni, ex parlamentare dei Verdi e all’epoca funzionario comunale coinvolto nel progetto, che – secondo quanto riportato – rivendica l’idea di un’opera “del pubblico”, commissionata e pagata con risorse collettive. Turroni racconta anche di aver avuto un ruolo diretto nel convincere Pazienza a realizzarla, ricordando un incontro a casa dell’artista in cui era presente anche Francesco Guccini.

La linea istituzionale, oggi, viene ribadita anche dall’assessore alla cultura di Cesena, Camillo Acerbi: l’opera, pur mutila, sarebbe parte del patrimonio cittadino e potrebbe trovare collocazione nella pinacoteca in fase di restauro. L’amministrazione lascia aperta anche la strada di un prestito temporaneo, per farla vedere ai cittadini, riconoscendo tuttavia – sempre nella ricostruzione – che chi l’ha recuperata ha compiuto un gesto “meritorio” e meritevole di rispetto.

Pieri: «Era abbandonata. Se non intervenivo io, finiva buttata»

Dall’altra parte Pieri rivendica la propria azione come un salvataggio culturale. Racconta che l’opera era stata ridotta “in mille pezzi” e che lui ha fatto restaurare le parti colorate da un decoratore. Sottolinea inoltre che nel 1996 Michele Pazienza, fratello dell’artista, gli avrebbe chiesto di prestare l’opera per una mostra antologica, e da allora il pannello sarebbe stato esposto più volte senza che nessuno sollevasse contestazioni immediate.

La sua tesi è netta: un bene abbandonato «è di chi lo trova». E insiste sull’assenza di finalità economiche: «Non ho scopi di lucro», afferma, rivendicando la costanza con cui avrebbe messo l’opera a disposizione delle esposizioni che la richiedevano.

Un caso che riapre il tema: patrimonio, incuria e “diritto di recupero”

La storia dello “Zanardi equestre” diventa così un caso emblematico: da una parte il principio del bene pubblico commissionato e quindi destinato alla comunità; dall’altra il fatto materiale di un’opera distrutta e abbandonata, recuperata e resa nuovamente visibile grazie all’iniziativa privata.

Ora la partita sembra destinata a spostarsi sul piano formale: quali atti documentano la commissione e la proprietà? L’abbandono può cambiare la titolarità? E in che modo riconoscere – senza cancellarlo – il ruolo di chi ha materialmente salvato ciò che restava? Intanto, tra mostre e rivendicazioni, l’opera di Pazienza continua a far parlare di sé: non solo come oggetto artistico, ma come simbolo di un rapporto difficile tra memoria culturale e gestione del patrimonio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO