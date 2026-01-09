Pazienza, l’opera distrutta e “salvata”: Cesena la rivuole, il restauratore replica «È di chi l’ha trovata»

Fonte: Open (Alba Romano, 9 gennaio 2026)

Un’opera di Andrea Pazienza commissionata con soldi pubblici, poi distrutta e lasciata in un angolo, recuperata quasi per caso e tornata a vivere nelle mostre. E ora, quarant’anni dopo, la domanda che divide è sempre la stessa: a chi appartiene? È il cuore del caso che coinvolge Cesena, un grande pannello affrescato da Paz con Zanardi in groppa a un cavallo, e Riccardo Pieri, l’ammiratore che ne ha ricomposto e restaurato i frammenti dopo che l’opera era stata ridotta in pezzi. La vicenda è raccontata da Open (Alba Romano, 9 gennaio 2026).

Il pannello, la distruzione e i resti “salvati”

Siamo nel 1984. Pazienza realizza l’affresco per un progetto legato al restauro di Fontana Masini (nel testo citata come “Fontana Mesina”), a Cesena. L’opera viene esposta, ma pochi mesi dopo accade l’incredibile: il pannello viene smontato, fatto a pezzi e gettato. A quel punto interviene la madre di un ragazzo di 19 anni, appassionato dell’artista: chiede di portare via i resti e li fa trasferire a casa. Quel ragazzo è Riccardo Pieri, che negli anni successivi curerà il recupero e il restauro della parte rimasta.

Col passare del tempo il lavoro – mutilo, ma riconoscibile – torna a circolare nel circuito culturale: riappare in esposizioni a Bologna, Torino, Napoli, Milano, Roma e arriva fino a una mostra in corso al MAXXI (L’Aquila). Una “seconda vita” resa possibile proprio dal riassemblaggio, che ha permesso di sottrarre quei frammenti all’oblio e alla discarica.

Cesena: «Pagata dal pubblico, deve tornare al pubblico»

Oggi però Cesena torna alla carica. Il Comune sostiene che il pannello, pagato nel 1984 un milione di lire, sia un bene pubblico e debba rientrare nella disponibilità dell’amministrazione. A rafforzare questa posizione è Sauro Turroni, ex parlamentare dei Verdi e all’epoca funzionario comunale coinvolto nel progetto, che – secondo quanto riportato – rivendica l’idea di un’opera “del pubblico”, commissionata e pagata con risorse collettive. Turroni racconta anche di aver avuto un ruolo diretto nel convincere Pazienza a realizzarla, ricordando un incontro a casa dell’artista in cui era presente anche Francesco Guccini.

La linea istituzionale, oggi, viene ribadita anche dall’assessore alla cultura di Cesena, Camillo Acerbi: l’opera, pur mutila, sarebbe parte del patrimonio cittadino e potrebbe trovare collocazione nella pinacoteca in fase di restauro. L’amministrazione lascia aperta anche la strada di un prestito temporaneo, per farla vedere ai cittadini, riconoscendo tuttavia – sempre nella ricostruzione – che chi l’ha recuperata ha compiuto un gesto “meritorio” e meritevole di rispetto.

Pieri: «Era abbandonata. Se non intervenivo io, finiva buttata»

Dall’altra parte Pieri rivendica la propria azione come un salvataggio culturale. Racconta che l’opera era stata ridotta “in mille pezzi” e che lui ha fatto restaurare le parti colorate da un decoratore. Sottolinea inoltre che nel 1996 Michele Pazienza, fratello dell’artista, gli avrebbe chiesto di prestare l’opera per una mostra antologica, e da allora il pannello sarebbe stato esposto più volte senza che nessuno sollevasse contestazioni immediate.

La sua tesi è netta: un bene abbandonato «è di chi lo trova». E insiste sull’assenza di finalità economiche: «Non ho scopi di lucro», afferma, rivendicando la costanza con cui avrebbe messo l’opera a disposizione delle esposizioni che la richiedevano.

Un caso che riapre il tema: patrimonio, incuria e “diritto di recupero”

La storia dello “Zanardi equestre” diventa così un caso emblematico: da una parte il principio del bene pubblico commissionato e quindi destinato alla comunità; dall’altra il fatto materiale di un’opera distrutta e abbandonata, recuperata e resa nuovamente visibile grazie all’iniziativa privata.

Ora la partita sembra destinata a spostarsi sul piano formale: quali atti documentano la commissione e la proprietà? L’abbandono può cambiare la titolarità? E in che modo riconoscere – senza cancellarlo – il ruolo di chi ha materialmente salvato ciò che restava? Intanto, tra mostre e rivendicazioni, l’opera di Pazienza continua a far parlare di sé: non solo come oggetto artistico, ma come simbolo di un rapporto difficile tra memoria culturale e gestione del patrimonio.