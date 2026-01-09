Edizione n° 5941

Home // Politica // San Severo, Sderlenga su Palazzo Celestini: “Non è un fortino privato, è la casa dei cittadini”

SAN SEVERO SDERLENGA San Severo, Sderlenga su Palazzo Celestini: “Non è un fortino privato, è la casa dei cittadini”

Il Consigliere Comunale denuncia con forza il silenzio della Sindaca Colangelo di fronte alle gravi indiscrezioni di stampa su Palazzo Celestini

San Severo, Sderlenga su Palazzo Celestini: "Non è un fortino privato, è la casa dei cittadini"

Francesco Sderlenga - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Politica // San Severo //

Il Consigliere Comunale Francesco Sderlenga denuncia con forza il silenzio della Sindaca Colangelo di fronte alle gravi indiscrezioni di stampa su Palazzo Celestini: «Non è un fortino privato, è la casa dei cittadini. Il mutismo della Sindaca è un’offesa alla democrazia e al diritto all’informazione».

Sderlenga punta il dito contro una gestione amministrativa avvolta da zone d’ombra, dove crepe nella maggioranza, nomine e settori strategici restano oscuri. «Una Sindaca che aveva fatto della trasparenza il proprio vessillo oggi sceglie il silenzio. Cosa c’è di così grave da non poter essere spiegato ai cittadini?» si chiede il consigliere.

Secondo Sderlenga, le ombre su Palazzo Celestini sono il segnale di una paralisi politica e amministrativa, confermata anche dalle ripetute bocciature di fondi regionali e nazionali. Il silenzio istituzionale alimenta il sospetto che la Sindaca non abbia più il controllo della coalizione o non sia in grado di smentire le notizie riportate dalla stampa.

Il consigliere evidenzia come, mentre Palazzo Celestini si chiude per gestire crisi interne, i problemi reali della città – dalla sicurezza al decoro urbano, dallo sviluppo economico alla qualità dei servizi – restino irrisolti.

Sderlenga lancia un appello alla responsabilità: «Se la Sindaca pensa di governare San Severo con la strategia del nascondino, ha sbagliato i calcoli. Deve venire in Aula, spiegare la situazione e fare chiarezza, oppure ammettere il fallimento di questa consiliatura».

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

