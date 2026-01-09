La gara è chiusa e l’aggiudicazione è già efficace. Con determinazione n. 9 del 9 gennaio 2026, il Settore Appalti, SUA e Contratti della Provincia di Foggia ha disposto l’affidamento dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale nell’area del Gargano, per le annualità 2025-2028.

L’importo a base di gara è pari a 3.143.957,48 euro oltre IVA. La procedura, identificata dal numero G02428/2025 e dal CIG B860A11EAA, è stata impostata come procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ed è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro (art. 59, comma 3). Uno strumento che consente alla stazione appaltante di programmare gli interventi nel tempo, attivando di volta in volta i singoli ordinativi senza dover indire una nuova gara per ogni tratto stradale.

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo: non solo ribasso economico, dunque, ma anche valutazione tecnica. Un passaggio rilevante per lavori di manutenzione stradale, dove incidono materiali, modalità operative, tempi di risposta e organizzazione dei cantieri.

La gara è stata avviata a fine settembre 2025, con la pubblicazione del bando il 26 settembre e la scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 27 ottobre. Alla prima seduta pubblica del 29 ottobre hanno partecipato 23 operatori economici. Per quattro di essi è stato necessario attivare il cosiddetto soccorso istruttorio (art. 101), consentendo l’integrazione della documentazione amministrativa nei termini previsti.

Conclusa la fase amministrativa, il 25 novembre è stata nominata la Commissione giudicatrice e si è proceduto all’apertura delle offerte tecniche. Il 4 dicembre, in seduta riservata, la Commissione ha valutato i progetti: un concorrente non ha superato la soglia minima prevista dal disciplinare (45 punti su 90) ed è stato escluso dalla fase economica. Nella stessa giornata, in seduta pubblica, sono state aperte le offerte economiche e formulata la proposta di aggiudicazione.

Primo in graduatoria è risultato il raggruppamento temporaneo di imprese SCAF S.r.l. – Alianelli S.r.l., con mandataria SCAF S.r.l. (sede a Foggia). Il punteggio complessivo ottenuto è pari a 78,679 punti, con un ribasso del 15,67%. La Provincia ha dato atto dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali e speciali tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0) ANAC e attraverso i controlli di rito (DURC, casellario, verifiche fiscali e antimafia), rendendo l’aggiudicazione immediatamente efficace ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del Codice.

Il RUP è l’ingegner Rocco Alessandro Colangelo della Provincia di Foggia. L’accordo quadro interessa un’area, quella del Gargano, dove la viabilità rappresenta un tema quotidiano: collegamenti tra i centri, accesso alle località turistiche, sicurezza per residenti e visitatori, su una rete stradale esposta a usura, eventi meteo e carichi stagionali intensi.

Ora la partita si sposta sul piano operativo. L’accordo quadro, per sua natura, è un contenitore: saranno i singoli contratti applicativi a trasformare i 3,14 milioni di euro in asfalti, ripristini e interventi di messa in sicurezza. È lì che si misurerà la promessa più concreta: tradurre gli atti di gara in chilometri di strade finalmente percorribili.