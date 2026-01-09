Strage 'Le Constellation', l’avvocato delle vittime: "Cancellati video e immagini dai social e dal sito del locale"

Jacques e Jessica Moretti saranno interrogati nuovamente oggi, venerdì 9 gennaio, dalla magistratura svizzera come indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi, a seguito della tragedia nel loro locale Le Constellation nella notte di Capodanno. La vicenda continua a suscitare forti critiche per la gestione delle indagini, in particolare per l’assenza di arresti e per il modo in cui le autorità stanno trattando il caso.

Secondo Sebastien Fanti, avvocato di alcune famiglie delle vittime, la situazione lascia spazio a dubbi: “Verrebbe da pensare che c’è qualcosa sotto”. Nonostante fosse evidente che nel locale mancassero sistemi antincendio essenziali e che non fossero rispettate le norme di sicurezza, i Moretti sono stati formalmente indagati solo dopo pressioni pubbliche e critiche al lavoro della procuratrice Pilloud. L’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado ha sottolineato che “in Italia sarebbero già stati arrestati”.

Le contestazioni principali riguardano anche il rischio di fuga, la possibilità di alterare prove e la gestione della sicurezza nei locali gestiti dai Moretti. Una pattuglia di polizia è presente davanti alla loro abitazione, ma più per protezione dai media che per esercitare un controllo reale.

Tra le accuse più gravi c’è quella di distruzione di prove. L’avvocato delle famiglie, Romain Jordan, denuncia che tra le 3 e le 6 del mattino, mentre l’incendio devastava il locale, sarebbero stati cancellati video e immagini dai social e dal sito web del locale, documenti potenzialmente utili a dimostrare le carenze dei sistemi di sicurezza. A questo si aggiunge il mancato sequestro dei beni dei Moretti, nonostante i possibili risarcimenti milionari, e l’accettazione di un dossier consegnato direttamente dal Comune, da cui emerge che dal 2020 non erano mai state effettuate verifiche nel locale.

La gestione dell’indagine è stata definita “anomala” dallo stesso Fanti: il fascicolo è stato affidato a quattro procuratori, con la procuratrice Pilloud più concentrata sui rapporti con i media che sul coordinamento diretto delle indagini. Per Fanti, le responsabilità non sono solo dei proprietari, ma anche di chi avrebbe dovuto controllare la struttura e prevenire la tragedia. Le famiglie delle vittime denunciano ritardi in perquisizioni, sequestri e controlli fondamentali, mentre i presunti responsabili hanno avuto tempo di affidarsi a un collegio di avvocati di alto profilo, aumentando il senso di ingiustizia e di ostacolo alla giustizia.

