BARI – Esiti giudicati positivi al termine del tavolo di crisi Natuzzi convocato dalla task force regionale Occupazione, riunito per chiedere all’azienda una revisione del piano industriale presentato lo scorso dicembre a Roma.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il presidente del Sepac e della task force Occupazione Leo Caroli, le principali sigle sindacali nazionali e regionali, il sindaco di Santeramo Vincenzo Casone e Giampietro Castano, consigliere del Mimit per le politiche e gli interventi di riconversione industriale.

L’azienda, rappresentata dal fondatore Pasquale Natuzzi, dal direttore Enzo De Fusco e dal responsabile delle risorse umane, ha manifestato la disponibilità a rivedere il progetto e a valutare anche l’ipotesi di riprendere gli investimenti industriali per rendere sostenibili le attività produttive, facendo leva sul supporto di misure di politica attiva del lavoro e sugli strumenti di sostegno allo sviluppo con l’appoggio della Regione.

“Sanità e lavoro sono e saranno due priorità del mio mandato e dell’intera amministrazione regionale – ha dichiarato Decaro –. Ho voluto essere presente per testimoniare concretamente la vicinanza della Regione ai lavoratori, ai sindacati e all’azienda”. Per il presidente, la vertenza Natuzzi rappresenta “non solo una crisi industriale, ma un pezzo di storia del nostro territorio”, legata a un percorso di crescita e di emancipazione che ha visto l’impresa diventare un modello produttivo capace di portare la Puglia nel mondo. “Mi auguro – ha aggiunto – che si possa continuare a scrivere questa storia, scongiurando esiti drammatici. La Regione farà la sua parte per tenere insieme responsabilità, lavoro e futuro”.

Sulla stessa linea Leo Caroli, che ha parlato di “elementi di rilievo positivo” emersi nel confronto. Secondo quanto riferito, l’azienda ha ribadito la volontà di riprendere un dialogo di merito con le organizzazioni sindacali, prendendo in considerazione la possibilità di evitare la chiusura dei due stabilimenti e riaffermando l’obiettivo degli “esuberi zero”. Le eventuali uscite – è stato sottolineato – dovrebbero riguardare soltanto lavoratori su base volontaria.

Nel corso del tavolo sarebbe inoltre emersa l’apertura a costruire un progetto di rilancio sostenibile con una chiara anima industriale, fondato su investimenti che l’azienda si è detta pronta a valutare in un percorso condiviso. La Regione ha proposto di avviare già dalla prossima settimana tavoli tecnici con Arpal, Sezione Lavoro e Dipartimento Sviluppo economico per entrare nel merito degli investimenti e definire, in tempi brevi, gli elementi del progetto industriale da riportare al centro del confronto sindacale, con l’obiettivo di arrivare a un piano definitivo e condiviso.

Parallelamente, è stata accolta positivamente la disponibilità dell’azienda a riprendere le relazioni industriali, a partire dal confronto sulle politiche di incentivazione all’esodo volontario, interpretate come un segnale di riapertura del dialogo.

Dopo i tavoli tecnici è previsto un ultimo incontro in Regione prima del successivo passaggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: il confronto al Mimit è fissato per il 4 febbraio 2026, come annunciato da Giampietro Castano.