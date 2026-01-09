Entra nel vivo il Torneo WEVZA di pallavolo femminile Under 18, con sette nazionali in gara e la possibilità per la vincitrice di qualificarsi direttamente ai Campionati Europei di categoria. I primi giorni di competizione al Palazzetto dello Sport Preziuso hanno registrato grande partecipazione e entusiasmo, con le azzurre che si sono distinte grazie a tre vittorie nette, conquistando il pubblico con prestazioni solide e convincenti.

Oggi, venerdì 9 gennaio, sono in programma le semifinali:

Ore 15: Spagna-Portogallo

Spagna-Portogallo Ore 17.30: Belgio-Francia

Belgio-Francia Ore 20: Italia-Olanda, match più atteso della giornata

L’ingresso al palazzetto è libero e gratuito fino a esaurimento posti, e tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla playlist YouTube della Fipav.