Home // Cronaca // Torneo WEVZA Under 18 femminile: oggi la semifinale Italia-Olanda alle 20

TORNEO WEVZA Torneo WEVZA Under 18 femminile: oggi la semifinale Italia-Olanda alle 20

Sette nazionali in gara e la possibilità per la vincitrice di qualificarsi direttamente ai Campionati Europei di categoria

Torneo WEVZA Under 18 femminile: oggi la semifinale Italia-Olanda alle 20

Nazionale Italiana Under 18 femminile

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Entra nel vivo il Torneo WEVZA di pallavolo femminile Under 18, con sette nazionali in gara e la possibilità per la vincitrice di qualificarsi direttamente ai Campionati Europei di categoria. I primi giorni di competizione al Palazzetto dello Sport Preziuso hanno registrato grande partecipazione e entusiasmo, con le azzurre che si sono distinte grazie a tre vittorie nette, conquistando il pubblico con prestazioni solide e convincenti.

Oggi, venerdì 9 gennaio, sono in programma le semifinali:

  • Ore 15: Spagna-Portogallo
  • Ore 17.30: Belgio-Francia
  • Ore 20: Italia-Olanda, match più atteso della giornata

L’ingresso al palazzetto è libero e gratuito fino a esaurimento posti, e tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla playlist YouTube della Fipav.

 

