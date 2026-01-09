Uscito il 31 dicembre per una battuta nella zona di Buracona, non è più rientrato. L’allarme lanciato dalla moglie. Pattugliamenti via mare, controlli lungo costa e immersioni in grotte e anfratti: finora nessuna traccia dell’ex consigliere comunale di Alessandria, conoscitore esperto del luogo.

Da una frase detta come tante — «vado a pescare» — a un vuoto che dura da giorni. È avvolta nel mistero la scomparsa di Pierpaolo Guazzotti, medico dentista ed ex consigliere comunale di Alessandria, di cui non si hanno più notizie dal 31 dicembre a Capo Verde, sull’isola di Sal. L’uomo sarebbe uscito per una battuta di pesca nella zona di Buracona, lungo un tratto di costa rocciosa frequentata anche dai turisti, senza fare più ritorno.

A dare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro e per l’assenza di qualsiasi contatto nelle ore successive. La coppia si trovava sull’arcipelago per un periodo di permanenza: un dettaglio che rende la vicenda ancora più difficile da spiegare, perché — secondo quanto ricostruito finora — Guazzotti conosceva bene l’isola e frequentava abitualmente quell’area.

Le ricerche sono scattate in breve tempo e, da allora, non si sono fermate. Le forze dell’ordine locali e i soccorritori hanno organizzato pattugliamenti via mare e controlli lungo il litorale, concentrandosi in particolare nei punti più impervi, dove il fondale e la conformazione della costa possono rendere insidiosa anche una semplice uscita di pesca. Un tratto di mare è stato inoltre scandagliato dai sommozzatori, impegnati a verificare anfratti, grotte e insenature, luoghi in cui eventuali correnti o un incidente potrebbero aver trascinato l’uomo.

Nonostante l’impiego di uomini e mezzi, però, ogni tentativo finora si è rivelato vano: nessun avvistamento, nessun segnale utile a ricostruire con certezza cosa possa essere accaduto in quelle ore. Il contesto — una costa di scogli, l’oceano e le sue correnti, le condizioni variabili del mare — impone prudenza e alimenta interrogativi, mentre con il passare dei giorni cresce l’ansia dei familiari e di chi lo conosce.

Dall’Italia, la notizia ha raggiunto la comunità di Alessandria, dove Guazzotti è conosciuto sia per la professione sia per l’impegno pubblico nel passato. In molti seguono gli aggiornamenti con apprensione, nella speranza che emergano elementi nuovi: un oggetto, una testimonianza, un dettaglio capace di riaccendere una pista e orientare le ricerche.

Per ora resta una sola certezza: il silenzio dopo quell’uscita di fine anno e una macchina dei soccorsi che continua a lavorare «senza sosta» lungo la costa di Sal, in un’area che Guazzotti frequentava da tempo e che, proprio per questo, sembra oggi ancora più incomprensibile.

Ultimo aggiornamento: venerdì 9 gennaio 2026, ore 16:37

Fonte: Open