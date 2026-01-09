Edizione n° 5941

BALLON D'ESSAI

PIERPAOLO GUAZZOTTI // «Vado a pescare», poi il silenzio: scomparso a Capo Verde il dentista Pierpaolo Guazzotti
9 Gennaio 2026 - ore  21:33

CALEMBOUR

ARRESTATO MORETTI // Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti, proprietario Le Constellation: “Rischio fuga”
9 Gennaio 2026 - ore  18:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // «Vado a pescare», poi il silenzio: scomparso a Capo Verde il dentista Pierpaolo Guazzotti

PIERPAOLO GUAZZOTTI «Vado a pescare», poi il silenzio: scomparso a Capo Verde il dentista Pierpaolo Guazzotti

Ricerche senza sosta sull’isola di Sal

PIERPAOLO GUAZZOTTI

ph la stampa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Uscito il 31 dicembre per una battuta nella zona di Buracona, non è più rientrato. L’allarme lanciato dalla moglie. Pattugliamenti via mare, controlli lungo costa e immersioni in grotte e anfratti: finora nessuna traccia dell’ex consigliere comunale di Alessandria, conoscitore esperto del luogo.

Da una frase detta come tante — «vado a pescare» — a un vuoto che dura da giorni. È avvolta nel mistero la scomparsa di Pierpaolo Guazzotti, medico dentista ed ex consigliere comunale di Alessandria, di cui non si hanno più notizie dal 31 dicembre a Capo Verde, sull’isola di Sal. L’uomo sarebbe uscito per una battuta di pesca nella zona di Buracona, lungo un tratto di costa rocciosa frequentata anche dai turisti, senza fare più ritorno.

A dare l’allarme è stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro e per l’assenza di qualsiasi contatto nelle ore successive. La coppia si trovava sull’arcipelago per un periodo di permanenza: un dettaglio che rende la vicenda ancora più difficile da spiegare, perché — secondo quanto ricostruito finora — Guazzotti conosceva bene l’isola e frequentava abitualmente quell’area.

Le ricerche sono scattate in breve tempo e, da allora, non si sono fermate. Le forze dell’ordine locali e i soccorritori hanno organizzato pattugliamenti via mare e controlli lungo il litorale, concentrandosi in particolare nei punti più impervi, dove il fondale e la conformazione della costa possono rendere insidiosa anche una semplice uscita di pesca. Un tratto di mare è stato inoltre scandagliato dai sommozzatori, impegnati a verificare anfratti, grotte e insenature, luoghi in cui eventuali correnti o un incidente potrebbero aver trascinato l’uomo.

Nonostante l’impiego di uomini e mezzi, però, ogni tentativo finora si è rivelato vano: nessun avvistamento, nessun segnale utile a ricostruire con certezza cosa possa essere accaduto in quelle ore. Il contesto — una costa di scogli, l’oceano e le sue correnti, le condizioni variabili del mare — impone prudenza e alimenta interrogativi, mentre con il passare dei giorni cresce l’ansia dei familiari e di chi lo conosce.

Dall’Italia, la notizia ha raggiunto la comunità di Alessandria, dove Guazzotti è conosciuto sia per la professione sia per l’impegno pubblico nel passato. In molti seguono gli aggiornamenti con apprensione, nella speranza che emergano elementi nuovi: un oggetto, una testimonianza, un dettaglio capace di riaccendere una pista e orientare le ricerche.

Per ora resta una sola certezza: il silenzio dopo quell’uscita di fine anno e una macchina dei soccorsi che continua a lavorare «senza sosta» lungo la costa di Sal, in un’area che Guazzotti frequentava da tempo e che, proprio per questo, sembra oggi ancora più incomprensibile.

Ultimo aggiornamento: venerdì 9 gennaio 2026, ore 16:37
Fonte: Open

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO