Bari, operazioni Finanza: lavoratori in nero, sequestro carico estero

Bari – SOTTRAZIONE a tassione di base imponibile per oltre 500 mila euro, 37 lavoratori in nero, sequestro autoarticolato sbarcato da motonave albanese: queste le tre operazioni dei militari della di Finanza di Trani, del comando provinciale di Bari e di Monopoli. A Trani, la compagnia della Finanza locale, all’esito di specifici controlli, ha scoperto una evasione fiscale perpetrata da una società operante nel settore della commercializzazione di mobili antichi. In particolare, i militari della Finanza hanno accertato che l’azienda ha sottratto a tassazione di base imponibile per oltre 500mila euro.Una persona è stata segnalata all’autorità amministrativa. A Bari, i militari del comando provinciale, in collaborazione con i funzionari della locale Dogana, hanno sottoposto a controllo un autoarticolato sbarcato da una motonave proveniente dall’Albania, come carico piante ornamentali denominate Catalpe (alberi dei sigari). Nel dettaglio, i militari della Finanza hanno appurato che il prezzo indicato ed il quantitativo delle piante era inferiore a quello trasportato, con l’intento di pagare dazi doganali inferiori; proceduto al sequestro di 3 mila piante ornamentali; denuziato all’autorità giudiziaria il responsabile legale della ditta importatrice e l’autotrasportatore per contrabbando doganale aggravato. A Monopoli, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza locale, all’esito di specifici controlli, hanno individuato due società, operanti nel settore alberghiero e ristorativo, presso le quali erano impiegati 37 lavoratori in nero. In particolare, i militari della Finanza hanno accertato che i titolari delle imprese hanno sottratto a tassazione base imponibile per oltre 1,7 milioni di euro; evaso iva per oltre 170mila euro. Due persone sono state segnalate all’autorità amministrativa.