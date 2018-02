https://immagini.quotidiano.net - MARIA GRAZIA MAZZOLLA

(ANSA) L’inviata del Tg1 Mariagrazia Mazzola è stata aggredita nel pomeriggio a Bari, nel quartiere Libertà, mentre svolgeva il suo lavoro. La professionista – trasportata al Policlinico dove si è recato anche il procuratore Giuseppe Volpe – è stata aggredita dalla moglie del boss Lorenzo Caldarola, mentre provava a intervistarla. L’episodio è avvenuto in un’abitazione a poche decine di metri dalla parrocchia del Redentore, dove stamani si è tenuto un incontro con Don Ciotti, e dove era allestita una camera ardente. La giornalista è sottoposta ad accertamenti e don Francesco Preite, parroco del Redentore, è in ospedale con lei. Al Policlinico si è recato anche il pm di turno Baldo Pisani. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Bari. (ANSA) Giornalista Rai aggredita. Bordo: Atto vigliacco, solidarieta’ a Mariagrazia Mazzola. “Tutta la mia solidarieta’ alla giornalista Mariagrazia Mazzola, aggredita vigliaccamente mentre svolgeva il suo lavoro per il servizio pubblico. Si tratta di un atto gravissimo che va fermamente condannato. La criminalita’ pensa ancora di poterla fare da padrona ma lo Stato c’e’ e la Puglia, terra democratica e ospitale, sapra’ isolare i violenti”. Lo afferma, con una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Michele Bordo, del Pd. Giornalista Rai Mariagrazia Mazzola aggredita a Bari ultima modifica: da

