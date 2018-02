Manfredonia, Antonio Tasso “Queste le mie idee, le mie proposte” (VIDEO)

Di:

Manfredonia, 09 febbraio 2018. “Sono onorato della scelta, che riconosce il lavoro di un gruppo che sta impegnandosi molto, riscuotendo notevoli consensi a cominciare dai portavoce in Consiglio Comunale di Manfredonia, Giovanni Fiore e Massimiliano Ritucci, che ringrazio, unitamente a tutti coloro che hanno incoraggiato la mia candidatura e del cui sostegno ho bisogno per iniziare questo nuovo, importante, percorso”.

Lo dice a StatoQuotidiano l’attivista del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, Antonio Tasso, candidato al Collegio uninominale “Manfredonia-Cerignola” per la Camera dei Deputati. Ieri c’è stata l’inaugurazione del Comitato elettorale nella sede locale dei pentastellati.

Figura attiva in ambito sportivo federale e turistico, nel corso del suo mandato federale, come Vice Presidente Regionale FITeT, ha ottenuto importanti risultati nazionali in ambito organizzativo – su tutti, gli apprezzatissimi Campionati Italiani di Tennis Tavolo di Lucera 2016, che hanno registrato quattordicimila presenze soggiornanti (tra le più alte in manifestazioni simili in Italia) e numerosi altri eventi che hanno sempre riscosso notevoli apprezzamenti, coniugando in ogni occasione sport e turismo. Quest’ ultimo tema è uno dei punti focali dell’attività di Antonio Tasso come membro di Enti di promozione turistica e sociale.

“Non c’è dubbio sulla condivisione convinta di tutti i punti del programma del Movimento 5 Stelle e del mio impegno sul territorio. Comunque vada, sarà un importante traguardo raggiunto. Cominciamo”, ha concluso Tasso.

