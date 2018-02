VINCENZO RINALDI CON IL CANTAUTORE BIAGIO ANTONACCI (FROM FACEBOOK TOMMASO RINALDI)

Manfredonia, 09 febbraio 2017. L’abito di Biagio Antonacci? Le camicie di Claudio Baglioni? “Manfredonia c’è” al 68° Festival di Sanremo con Vincenzo Rinaldi, originario del centro sipontino, responsabile tra l’altro Stile e Prodotto Uomo per brand internazionali. Come risaputo, l’edizione 2018 del Festival di Sanremo si sta svolgendo al teatro Ariston di Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2018 ed è condotto da Claudio Baglioni, che ne è anche direttore artistico, insieme a Michelle Hunziker (già co-conduttrice dell’edizione 2007) e l’attore Pierfrancesco Favino. Tra le altre attività, Vincenzo Rinaldi ha disegnato gli abiti indossati dalla Nazionale italiana di calcio Under-21, per gli Europei svoltisi in Polonia. Vincenzo è diplomato all’Accademia belle Arti Firenze, vive e lavora a Firenze dove è stato coordinatore Stile Uomo per il brand “Tullio di Lorenzo”, responsabile Stile e Marketing del Brand “Pruderie”. Nell’edizione 2013 del Carnevale di Manfredonia ha fatto parte della giuria composta da esperti nel campo della moda e dell’arte della danza, nonché personalità che hanno grande esperienza in materia di carnevale. Redazione StatoQuotidiano.it “Manfredonia c’è” a Sanremo con Vincenzo Rinaldi ultima modifica: da

