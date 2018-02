Manfredonia, criticità Corte dei Conti. Comune elenca azioni intraprese

Di:

Manfredonia, 9 febbraio 2018. NEL corso della seduta del 22 gennaio 2018, il Consiglio comunale di Manfredonia ha preso atto della relazione “Piano di rientro Monitoraggio semestrale 31 dicembre 2017 Delibera 57/PRSP/2017-Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Puglia”.

Come risaputo, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia ha notificato all’Ente il 28 aprile 2017, la Deliberazione n.57/prsp/26.4.2017 in cui sono descritte dettagliatamente in 15 paragrafi le criticità riscontrate.

L’Ente ha provveduto alla relativa pubblicazione. Con la citata deliberazione, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia ha assegnato al

Comune di Manfredonia il termine perentorio di 60 giorni per l’approvazione di un piano di rientro, con obbligo di monitoraggio semestrale, che preveda l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati, limitando per l’esercizio 2017, in via correttiva e contenitiva, le spese a quelle obbligatorie per legge e a quelle necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente”.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 26.06.2017 ha deliberato il Piano di rientro, trasmesso a mezzo pec in data 3 luglio 2017 alla Sezione Regionale

di Controllo per la Puglia. Con delibera n.120/prsp/2017 la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, a seguito dell’adunanza pubblica del 21 settembre 2017, tra l’altro, prescriveva che il Comune di Manfredonia, insieme all’Organo di revisione, proceda entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, a

trasmettere ogni dato ed elemento utile per la verifica del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal piano di rientro approvato.

La Direzione del Settore economico-finanziario con nota del 22.01.2018 ha chiesto ai Dirigenti dell’Ente di notiziare tempestivamente circa le azioni intraprese fino al 31.12.2017.

Di seguito, un’iniziale parte della relazione della Direzione del Settore economico-finanziario sulla scorta delle informazioni ricevute e delle registrazioni contabili.

Premessa

”1. Tardiva approvazione dei rendiconti degli esercizi 2011-2012 e 2014.

Osservazioni della Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti:

Il Comune di Manfredonia ha approvato i rendiconti degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2014 oltre il termine del 30 aprile stabilito dalla legge. Si fa presente che la tardiva approvazione del rendiconto, conseguenza di una carente programmazione operativa, evidentemente, costituisce per il Comune di Manfredonia una patologia ormai consolidata. L’ente dovrà adoperarsi, già a partire dalla prossima approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016, per evitare che

la segnalata violazione di legge si manifesti anche in futuro.

Azioni già poste in essere

L’accorpamento delle scadenze previste per l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione per gli enti locali si riverbera sulle attività da porre in essere da parte dei Dirigenti dell’Ente unitamente alla carenza di risorse umane.

Al fine di rispettare le scadenze l’Ente si è dotato di una nuova macrostruttura. Infatti già a partire dall’11 luglio 2016, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143, l’Ente aveva avviato un processo di riorganizzazione della macrostruttura che a seguito di esigenze e necessità emerse in sede di successiva conferenza dei dirigenti è stata rivisitata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 dell’8 maggio 2017.

Con decreto Sindacale n. 30 del 22 maggio 2017 sono stati attribuiti ai Dirigenti i Settori dell’Ente unitamente agli obiettivi da perseguire in termini di partecipazione alla strategia dell’Ente, gestione economica ed organizzativa, innovazione, tensione al risultato, flessibilità, gestione delle risorse umane e autonomia.

Azioni da porre in essere. Con il redigendo piano triennale di programmazione del fabbisogno di personale, l’Ente intende dotarsi di

ulteriori risorse umane mediante gli strumenti forniti dalla normativa vigente e nei limiti di spesa consentiti.

Tanto anche al fine di assicurare un adeguato turn-over dei numerosi dipendenti collocati in quiescenza, per l’anno 2018 n. 18 cessazioni.

2. Tardiva trasmissione dei certificati dei rendiconti 2011, 2013 e 2014.

Osservazioni della Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti: La tardiva trasmissione del certificato del rendiconto costituisce per il Comune di Manfredonia una patologia abbastanza consolidata. La stessa appare, tuttavia, in via di superamento essendo stato rispettato, il termine per l’invio del certificato del rendiconto 2015. L’ente dovrà comunque adoperarsi per evitare che la segnalata violazione di legge si manifesti nuovamente quest’anno e in futuro.

Azioni già poste in essere

Si comunica che il certificato al Rendiconto della gestione per l’anno 2016, approvato in data 7 giugno 2017, è stato trasmesso in data 12.06.2017.

Azioni da porre in essere: Le medesime indicate al punto 1.

3. Superamento di vari parametri di deficitarietà strutturale.

Osservazioni della Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti: a causa dell’eccessivo importo dell’anticipazione di tesoreria non rimborsata a fine esercizio, nel periodo 20112014 considerato, risulta costantemente superato il parametro di deficitarietà strutturale n.9.

A conferma del carattere strutturale di tale criticità, si osserva che il medesimo parametro di deficitarietà risulta superato anche nei precedenti esercizi 2009 e 2010 e nel successivo esercizio 2015 (quindi risulta superato almeno per l’intero settennio 2009/2015). Negli esercizi 2013 e 2014, invece, oltre al menzionato parametro n.9, risulta superato anche il parametro n.4 a causa della eccessiva presenza di residui passivi di parte corrente. Si segnala che, nell’esercizio 2015, risulta confermato il superamento del solo parametro n.9 (con una percentuale del 15,81%, quindi oltre il triplo del limite di legge).

Azioni già poste in essere: Si rileva che l’Ente con deliberazione di Giunta comunale n.199 del 17 ottobre 2016, ha formulato un indirizzo per attuare correttive quali tese ad accelerare di accertamento e riscossione delle entrate, riformulazione dei cronoprogrammi di spesa, avvio di procedure di rinegoziazione dei contratti in essere per ottenere risparmi di spesa, avvio di un programma di alienazioni immobiliari, ricognizione delle passività e dei debiti fuori bilancio. Il monitoraggio di tali azioni è stato affidato al Segretario Generale in grado di rapportarsi con l’Organo politico circa lo svolgimento delle attività svolte e il perseguimento degli obiettivi dichiarati nei documenti di programmazione.

Le suddette azioni sono state integrate e rafforzate con il Piano di rientro con l’obiettivo principale di ripristinare gli equilibri di bilancio garantendo l’erogazione delle funzioni e dei servizi indispensabili nonché di far validamente fronte a crediti liquidi ed esigibili di terzi. Nell’allegato al rendiconto 2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 7 giugno 2017, i parametri di deficitarietà negativa sono i seguenti:

• Parametro n.1: “Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti”;

• Parametro n.9: “Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti”.

Con riferimento al parametro n.1 si rileva che si sono verificati due elementi di carattere straordinario che hanno, inevitabilmente, comportato il superamento del limite. In particolare l’Ente ha proceduto allo stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione dalle scritture finanziarie delle entrate affidate in riscossione a GEMA S.pA. ex concessionario della riscossione per € 3.531 mila al fine di seguire l’evoluzione dell’attività di esazione e per poter procedere alla loro definitiva cancellazione una volta dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale. Inoltre, nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 nella parte accantonata, non impegnabile, è stato inserito il “Fondo anticipazione di liquidità” già diminuito delle quote

capitale rimborsate al 2017, per un valore complessivo pari ad € 3.275 mila.

Con riferimento al parametro n.9 invece, si rileva che il superamento dello stesso sarà consentito attraverso le implementazioni delle azioni del Piano di rientro finalizzate al miglioramento dell’equilibrio finanziario dell’Ente tramite una programmazione di pagamenti in rapporto ai flussi di cassa di entrata. Tanto al fine di evidenziare che il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale indicati sopra si riferiscono a situazioni straordinarie con riferimento al punto 1 e che l’implementazione delle azioni di seguito descritte consentiranno di eliminare l’anomalia indicata al parametro 9 nell’orizzonte temporale indicato nel piano di rientro.

Azioni da porre in essere: Attuare l’indirizzo volto all’accelerazione delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate,

riformulazione dei cronoprogrammi di spesa, avvio di procedure di rinegoziazione dei contratti in essere per ottenere risparmi di spesa, avvio di un programma di alienazioni immobiliari, ricognizione delle passività e dei debiti fuori bilancio.

