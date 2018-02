Manfredonia, un veglione con mille luci e colori: la Socia (VIDEO)

SOCIA MANFREDONIA (PH CHIARA PIEMONTESE)

Manfredonia, 9 febbraio 2018. Con l’ultimo “Giovedì Grasso” è entrato nel vivo il programma di eventi del 65° Carnevale di Manfredonia. In attesa della gran parata di domenica 11 febbraio, la serata dell’ultimo Giovedì Grasso è stata lunga e si è protratta sino a notte. Le danze sono state aperte alle 19.45 (sino alle 23) dall’inaugurazione della “Socia Uno, Due, Tre. Stella!” che, quest’anno, ha trovato casa nel cuore del centro storico, nel “Centro Anna Castigliego” (in Corso Manfredi, 254), dedicato alla giovane giornalista di Manfredonia. La rievocazione della “Socia”, a cura dell’Associazione “Arte in Arco” (in collaborazione con l’ASP S.M.A.R. di Manfredonia), è stata aperta a tutti coloro che hanno voluto rivivere i sapori e il puro divertimento del Carnevale sipontino con un allestimento di una vera e propria socia in stile anni 60′ e 70′. Presente infatti musica dal vivo con i gruppi Maria e Vincenzo D’Oria e Gruppo Salvatore Ciani (con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano), mentre le danze sono state animate dal Gruppo Folk Sipontino ed i Cumpari Spampanati. FOTOGALLERY A CURA DI CHIARA PIEMONTESE





