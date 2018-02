Mazzeo: “La salvezza prima di tutto”

Di:

“Il momento è buono per la squadra e per me, nelle ultime settimane abbiamo messo in atto tre prestazioni di ottimo livello, due vittorie nelle ultime tre gare e, contro il Pescara, avremmo meritato qualcosa in più, la cosa importante è mettere in campo prestazioni importanti che portano, di sicuro, i risultati”. Così, Fabio Mazzeo, torna a commentare l’ultimo periodo in casa Foggia, a tre giorni dalla sfida in programma al Renzo Barbera di Palermo contro un avversario, a detta del capocannoniere rossonero, tra i più forti della categoria: “Credo sia la squadra più forte, ma noi siamo consapevoli che tutte le partite saranno importantissime, dobbiamo cercare di fare punti in ogni gara, come se fossero tutte finali, il nostro unico obiettivo è quello di raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile”.

Tutte le dichiarazioni di Fabio Mazzeo, nel video della conferenza stampa.

Area Comunicazione Foggia Calcio