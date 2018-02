Regione Puglia, 2,9 mln euro concedibili al Pastificio Granoro

Di:

Bari, 9 febbraio 2018. La Giunta regionale ha ammesso il Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl alla presentazione del progetto definitivo. Passaggio burocratico ultimo per ottenere l’aiuto economico pari a 2.910.016,09 euro a fronte di un investimento complessivo di 12.301.042,58 euro.

Il programma industriale verte sull’innovazione tecnologica mediante acquisizione di impianti e macchinari. Inoltre sono previste opere come l’ampliamento della zona uffici,realizzazione di strutture per protezione scariche atmosferiche,nuovo capannone da adibire a deposito nuovo impianto antincendio,nuova linea di produzione pasta lunga bucata e festonata,potenziamento e aggiornamento tecnologico linee produzione pasta corta delle fasi di essiccazione tramite materiali di ultima generazione.

Puglia Sviluppo spa—agenzia proprietà,100% della Regione,responsabile delle istruttorie per la concessione di finanziamenti a piccole medie e grandi imprese—ritiene che l’iniziativa del Pastificio Granoro “… si configura come innovazione di dimensioni strategiche e estese all’intero metodo di produzione,includendo cambiamenti significativi nelle tecniche,attrezzature e software. Modifiche importanti rispetto allo stato dell’arte di settore”.

L’intervento è sostenibile dal punto di vista ambientale tramite recupero e reimpiego delle acque meteoriche per gli usi non potabili,installazione di linee produttive che consente la riduzione di consumi idrici,costruzione di aree verdi con essenze autoctone,impianto di cogenerazione a gas metano.

Tra gli obiettivi aziendali c’è l’incremento della quantità di prodotti,riqualificando l’offerta commerciale stante che l’andamento delle vendite è stato caratterizzato,nel corso degli ultimi anni, da una notevole crescita dei volumi,determinando un fatturato di euro 71.000.000,00 euro nel 2015 ,euro 65.000.000,00 nel 2014 e 60.000.000,00 nel 2013.

Il forte radicamento del Pastificio Granoro nel sud Italia rappresenta un forte vantaggio competitivo,e il maggior ricorso alla Grande distribuzione commerciale quale canale distributivo dei prodotti garantisce la copertura integrale del territorio italiano.

La sede legale del Pastificio Attilio Mastromauro Granoro srl si trova nella zona industriale di Corato(Bari),il fatturato nel 2015 nella misura di 70.996.065,00 euro,totale a bilancio 72.686,891,00 euro,numero medio dei dipendenti 104,patrimonio netto di 17.863.468,01 euro.

Il capitale sociale ammonta a 1.560.000,00 euro,suddiviso tra Daniela Mastromauro (50%) e Marina Mastromauro(50%,presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato).

A cura di Nino Sangerardi