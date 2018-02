San Severo. Reparto Prevenzione Crimine presto realtà

Di:

San Severo, 9 febbraio 2018. L’Amministrazione Comunale è lieta di informare la cittadinanza che l’Istituzione del Reparto Prevenzione Crimine del Ministero dell’Interno sta per diventare realtà!

In questi giorni il personale comunale è fortemente impegnato per il trasferimento dell’ Ufficio Tributi necessario alla consegna dello stabile di Via Guareschi al Ministero dell’ Interno.

Di riflesso, si avvisano i cittadini che, per le predette finalità, potrebbero esserci dei rallentamenti o disagi nell’erogazione dei servizi da parte dell’Ufficio Tributi che da martedì sarà ubicato in Via Terranova nei locali ex Giudice di Pace.. I contribuenti che avessero necessità di contattare l’Ufficio sono invitati a prediligere il canale di posta elettronica – inviando mail all’indirizzo ufficio.tributi@comune.san-severo.fg.it – o in alternativa, protocollare la propria istanza presso l’Ufficio Protocollo della sede comunale in Piazza Municipio 1. Si confida nella collaborazione di tutti gli interessati, nella consapevolezza dell’importanza che l’obiettivo perseguito riveste per tutta la cittadinanza.

