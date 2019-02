Foggia. Infastidivano e aggredivano le coetanee: denunciate 3 minori

Di:

Identificate dagli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia tre giovanissime ragazze, di età tra 11 e 13 anni, che nel centro cittadino infastidivano le coetanee, talvolta, anche, con aggressioni.

Le indagini, pur in assenza di specifica denuncia da parte delle vittime, sono partite d’ufficio a seguito di informazioni acquisite su questi eventi da parte dell’Ufficio Minori. Gli investigatori, non appena appresa la notizia, si attivavano immediatamente e a seguito di accertamenti e dell’ascolto delle giovani vittime, risalivano alla identità delle tre minorenni, che nella mattinata odierna sono state accompagnate con i propri genitori in Questura dagli Agenti dell’Ufficio Minori e della Squadra Mobile per essere compiutamente identificate.

Le tre giovanissime, che vivono in contesti socio-familiari difficili sono state segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bari per l’adozione dei provvedimenti del caso.