Manfredonia, ancora disagi per un guasto alle condutture dell’acqua potabile

Di:

Alle ore 21,00 in via Tribuna 99, presso la fontana della Chiesa di Santa Maria a Manfredonia, la rottura di una tubazione genera panico tra i passanti. Il passaggio delle auto apre il manto stradale che con la pressione dell’acqua era sollevato e gonfio. Sono prontamente intervenute le Guardie Ambientali Civilis, I Vigili del Fuoco, i Vigili urbani e i tecnici dell’Acquedotto Pugliese. Inanto la centralissima via Tribuna veniva chiusa al traffico con notevoli disagi per il traffico stradale.