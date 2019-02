Padalino: “Noi ci siamo”

Di:

“Oggi i tifosi potevano andare in giro, dedicarsi alle famiglie, hanno preferito essere qui con noi per farci sentire il loro calore, per dirci: noi ci siamo. E lo stesso dobbiamo fare anche noi”.

Pasquale Padalino batte il tasto sulla voglia di fare qualcosa di importante tutti insieme. La conferenza stampa che precede la gara contro il Pescara è tutta incentrata su questo concetto: “Ognuno di noi deve metter da parte i personalismi, il pensare solo a sé stessi, alla posizione in campo. Questo è il momento di mettersi a disposizione del gruppo per raggiungere l’obiettivo che tutti abbiamo in testa”.

Quasi inutile puntualizzare cosa occorre domani contro i biancazzurri di Pillon: “E’ il momento di dare tutto quello che abbiamo, dobbiamo cercare di migliorarci sempre, evitare discontinuità di gioco e di risultati, a volte si deve vincere anche senza fraseggi. Il Pescara? E’ una squadra che ha qualità, magari attraversa un momento in cui non arrivano i risultati, ha delle assenze importanti che potrebbero incidere, ma io non credo molto che si faranno condizionare. Noi dobbiamo pensare solo a fare risultato, da ora in poi conterà solo quello”.

Tutte le dichiarazioni di Pasquale Padalino, nel video della conferenza stampa.

Area Comunicazione Foggia Calcio