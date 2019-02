Puglia. Innocue velature in transito

Di:

DOMENICA: L’afflusso di correnti umide nordoccidentali determina ancora il transito di velature nel corso della giornata su Molise, Basilicata e Puglia, ma senza fenomeni associati e in un contesto ancora a tratti soleggiato. Persistono banchi di nubi basse su Lagonegrese, Pollino e Val d’Agri, con possibilità di deboli piogge o pioviggini in estensione serale all’entroterra molisano. Temperature in generale aumento sui versanti orientali, più marcato nei valori minimi. Massime generalmente comprese tra 13 e 15°C, localmente superiori su Tavoliere e coste del basso Adriatico. Venti in graduale rotazione e rinforzo da Libeccio ed Ostro. Mari poco mossi.

RELATIVA STABILITÀ SOTTO L’ANTICICLONE, PEGGIORA DA LUNEDÌ 11

Conclusa la fase di maltempo della prima parte della settimana, le regioni meridionali beneficiano dell’espansione di un modesto campo di alta pressione. Ne scaturiscono condizioni di relativa stabilità atmosferica, con un prevalente soleggiamento inframmezzato a tratti dal transito di innocua nuvolosità alta di tipo stratiforme e da qualche addensamento tra il Tirreno e l’entroterra appenninico. Nella giornata di domenica 10 una perturbazione nordatlantica farà il suo ingresso sull’Italia, attivando un flusso mite prefrontale dai quadranti meridionali ed una vivace ventilazione tra Ostro e Libeccio; tra lunedì 11 e mercoledì 13 il sistema frontale scivolerà verso le regioni meridionali, associato a venti più freddi di Maestrale: apporterà piogge e piovaschi sparsi su Molise, Puglia e Basilicata e nevicate in Appennino a quote via via decrescenti.