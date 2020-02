Antimafia, Campo “La nomina di Assuntela Messina arricchisce l’azione della Bicamerale”

Manfredonia. “La Commissione bicamerale Antimafia si arricchisce dell’esperienza di antimafia sociale sviluppata dalla senatrice Assuntela Messina, alla quale rivolgo gli auguri di buon lavoro”.

Lo dichiara Paolo Campo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

“Il compito a cui è stata chiamata è tanto prestigioso quanto gravoso in considerazione della rilevanza sociale ed economica del fenomeno mafioso in Italia e in Puglia. Sarà mia cura sollecitare la sua attenzione, e per suo tramite quella dell’intera Commissione, sulla pericolosità e la pervasività della criminalità organizzata che agisce nel foggiano. E sono certo di trovare nella senatrice del Partito Democratico un interlocutore attento e sensibile”.