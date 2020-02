Da Foggia il testamento di Nadia Toffa “Agite. Combattete per le vostre idee”

Foggia, 09 febbraio 2020. Datevi da fare. Combattete per le vostre idee. Aiutate sempre quando vi sentite di aiutare. Anzi, fate sempre di più. Perché se ognuno di noi cambia qualcosa in se stesso e affronta quel cambiamento, il mondo cambierà. E così farete voi paura alla paura. È il significato racchiuso nel titolo del libro “Non fate i bravi” sugli ultimi pensieri della giornalista Nadia Toffa presentato ieri sera al primo appuntamento del Premio Letterario nazionale “I fiori blu”. Evento, questo, ideato dall’associazione culturale Fiori blu e realizzato grazie al sostegno della Regione Puglia, del Centro per il libro e la lettura (CEPELL), al patrocinio del Comune e della Provincia di Foggia, alla collaborazione della biblioteca “Magna Capitana” di Foggia e del Teatro Pubblico Pugliese, e nel quale l’Università di Foggia sarà partner attivo e co-organizzatore.

Presieduto dall’editorialista e già direttore del “Corriere della Sera” Paolo Mieli e con una giurata come la scrittrice Sandra Petrignani, il premio consiste in un ciclo di incontri – in programma dall’8 febbraio al 28 aprile 2020 – riservati a narratori, giornalisti e saggisti di respiro nazionale, che a Foggia incontreranno i lettori e presenteranno le proprie opere. Ieri sera, dunque, presentato il libro curato dalla madre di Nadia Toffa, Margherita, “Non fate i bravi” che si può definire un “Percorso all’interno dell’anima” come nelle parole di Antonella Quarato del Rotary club di Foggia a introdurre il libro “un percorso nella parte più intima di una giovane donna che si trova a confrontarsi da un lato con una vita che le sta sfuggendo di mano e dall’altra con la consapevolezza di una forza, di una fede”. Un libro che va letto più di una volta “Non fate i bravi” e nel quale ritrovare Nadia Toffa donna, giornalista, esempio di vita che ha voluto condividere l’esperienza della malattia con il suo pubblico nei social. Un esempio che molti all’inizio non hanno compreso attaccando ferocemente la Iena di Italia Uno. Leggere questo libro significa fare un viaggio nel cuore di Nadia e, in parallelo, nel nostro. E in questo viaggio riscoprire un’idea nuova del dolore: e, cioè, che anche dentro il dolore può esserci la felicità.

In questo libro manca il rancore, manca la disperazione, manca la rappresentazione della crudeltà della malattia. Tantissimi sono i pensieri raccolti negli ultimi mesi da Nadia, racconta la madre Margherita. Quasi come se la giornalista scrivesse “per vincere la morte”, come sottolinea il giornalista Enrico Ciccarelli a dialogare con Margherita Toffa. La giornalista, deceduta il 13 agosto 2019 stroncata da un tumore, aveva cominciato a parlare della sua malattia, cosa contraria a tutti i codici. Poi scelse il silenzio come risposta alla polemica scatenatasi sui social sulla sua volontà di condivisione. Margherita Toffa riferisce le parole di Nadia in quel periodo: “Bisogna cristianamente perdonare. Io non pretendo di essere capita da tutti però nemmeno di essere attaccata così. L’unica cosa che rimane da fare è perdonare. Ho cercato di educarli, non ci sono riuscita”. “Non fate i bravi”, dunque, è anche un libro sul perdono. Nemmeno la famiglia di Nadia ha mai provato rancore. “Lei ha sempre difeso tutti” racconta ancora la madre infatti “E poi accusava me di essere buona. Lei mi ha insegnato a vivere veramente”. Nadia, inoltre, pur essendo originaria di Brescia, era un’italiana a tutto tondo senza distinzioni tra Nord e Sud. E, infatti, sarà intitolato a Nadia Toffa il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto; il libro è corredato di uno scritto di don Maurizio Patriciello, sacerdote coraggioso della Terra dei Fuochi; il servizio forse più bello di Nadia Toffa è stato quello sulla prostituzione minorile a Bari. Il ricavato dalla vendita del libro, e della maglietta raffigurante il primo dipinto che ha realizzato Nadia, sarà raccolto dalla Fondazione Toffa e devoluto all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto e al Besta di Milano.