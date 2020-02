È Diodato il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo

con il branoildi Sanremo.percon il branoi icon la canzone

«Ci sto capendo veramente poco. È una sensazione stranissima. Sono sconvolto. Il Festival è fatto anche di attese lunghissime, ti carichi di un’emotività che non sei in grado di gestire» dice Antonio Diodato in conferenza stampa subito dopo la premiazione all’Ariston. «Dedico il premio alla mia città, Taranto, in cui bisogna fare rumore, per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile». Una vittoria dedicata però dal cantante anche alla propria famiglia e all’intera squadra di lavoro. «Fin dal primo giorno mi sono sentito accolto da calore che non mi aspettavo. Ricevere tutti questi premi è una cosa molto inaspettata. Mi riempie di gioia».

Durante la serata finale infatti sono stati consegnati, come da tradizione, anche altri premi: il Premio della Critica “Mia Martini” – assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston – che è andato a Diodato con il brano Fai rumore, che si è aggiudicato anche il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” – assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori -; il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo – assegnato dalla Commissione musicale – è andato a Rancore per il brano Eden; il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale – assegnato dall’Orchestra del Festival – è andato a Tosca per il brano Ho amato tutto. Infine il Premio TIMmusic per il brano più ascoltato sulla app omonima è andato a Francesco Gabbani per il brano Viceversa.

fonte http://www.rai.it/programmi/sanremo/news/2020/02/sanremo-2020-diodato-vince-il-settantesimo-festival-di-sanremo-nella-categoria-campioni-secondo-francesco-gabbani-terzi-i-pinguini-tattici-nucleari-7b905b1b-ddfb-419b-be78-f094e164928b.html

L’INTERA SERATA