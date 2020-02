E’ super Foggia con il Taranto. “Ora pensiamo solo a noi” (VIDEO)

. All’11’ Allegrini in contrasto con Tortori, la palla termina a El Ouazni che in diagonale supera Sposito. Al 78′ il foggiano di Di Masi colpisce Ferrara e lascia i satanelli in dieci. Nel finale occasioni per i padroni di casa ma inutilmente.

Foggia. È mister Fabrizio Carafa a presentarsi in sala stampa al termine della gara vinta dei suoi contro il Taranto. “Tornare a casa col bottino pieno è importante, soprattutto dopo la bella prestazione di oggi in casa di una squadra davvero forte, che dovrebbe occupare altre posizioni. Il Bitonto corre? Pensiamo soltanto a noi”.

C’è Davide Pelusi, amministratore delegato del club, a rappresentare la società rossonera allo Iacovone. “Il nostro carattere fa la differenza sempre, oggi avevamo un avversario importante e abbiamo meritato di vincere. Eventuale ripescaggio? Intanto vediamo come va a finire il campionato, poi vediamo. Ma saremo pronti”.