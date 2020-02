Foibe ed Esodo, ricordare nel nome di una pace condivisa

che si celebra ilè stato istituito con la(primo firmatario), al fine di «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». Una giornata che la Repubblica Italiana ha finalmente dedicato alla conoscenza di pagine di storia drammatiche del Novecento che, per decenni, erano state volutamente nascoste nel nome della ragion di Stato e a causa dell’egemonia di certa cultura ideologizzata. Un risultato straordinario, frutto dell’impegno di chi (associazioni, familiari, politici) con costanza, coraggio e sacrificio ha squarciato il muro di silenzio alzato su un vero e proprio sterminio etnico, pianificato e attuato con la connivenza di nostri connazionali.

La “colpa” di essere italiani

Oggi possiamo raccontare liberamente di un periodo tra i più bui della nostra storia, di cui, fino a qualche tempo fa, non era possibile trovare traccia neppure nei libri di scuola. Nonostante sia stato raggiunto questo importante obiettivo, gli ostacoli frapposti a un sereno dibattito su quei fatti sono ancora tanti, così come aumentano i tentativi di fuorviare, minimizzando, giustificando o, addirittura negando, la portata di quelle vicende, ridotte a una inevitabile reazione all’oppressione fascista in terre slave. Migliaia di nomi cancellati dalla memoria collettiva; cittadini prelevati dalle loro case, dall’affetto dei loro cari, dalla loro terra, perché “macchiati” dalla “colpa” di essere Italiani; un disegno criminale basato sull’odio etnico e sul sogno utopistico di un internazionalismo emancipatore dei popoli.

La censura su chi vuole giustizia

Sono trascorsi 73 anni dall’inizio ufficiale dell’Esodo di 350.000 Istriani, Fiumani e Dalmati (il 10 febbraio del 1947 il trattato di pace assegnò quelle regioni alla Jugoslavia comunista del maresciallo Tito) e c’è ancora chi si arroga il diritto di apporre etichette e censure su coloro che vogliono giustizia per chi pagò sulla propria pelle quelle travagliate fasi. Il brutale assassinio di Norma Cossetto e di tutti gli uomini e le donne che furono infoibati nelle cavità del Carso, o che morirono a causa delle torture subite nei campi di prigionia, o che annegarono nel mare Adriatico con una pietra legata al collo per mano delle truppe di Tito, sono tutt’oggi giustificati, perfino in consessi avallati da alcune istituzioni, come effetto collaterale della guerra; un inevitabile tributo di sangue dovuto alla “liberazione” di quelle terre. Quale verità storica possiamo perseguire se si continua a soffiare sul fuoco dell’odio di parte? Come possiamo superare le strumentalizzazioni politiche che continuano a frenare qualsiasi tentativo di pacificazione nazionale?

Coltivare la memoria oltre ogni polemica

Da qualche tempo si sono sollevate delle voci inaspettate, con un forte impatto emotivo sull’opinione pubblica, anche dal mondo dell’arte. Pensiamo a Simone Cristicchi e al suo spettacolo teatrale “Esodo”, che trae spunto dal “Magazzino 18”: luogo situato nel porto vecchio di Trieste e assurto a simbolo del dramma istriano-dalmata, in cui sono conservati gli oggetti e i beni di uso quotidiano lasciati dagli Italiani costretti ad abbandonare le proprie case. In questi giorni il cantautore romano ha sottolineato la necessità di «andare oltre le divisioni ideologiche» fomentate da «frange estreme» di una certa retorica resistenzialista, e di «coltivare la memoria» al di là di qualsiasi polemica. Un impegno, quello di Cristicchi, che lo ha portato spesso al centro di attacchi ricevuti da parte di chi lo accusa di alimentare una propaganda antipartigiana.

Altra voce “fuori dal coro” è quella dell’ex pugile Nino Benvenuti, di cui è in uscita il volume autobiografico a fumetti Il mio esodo dall’Istria (ed. Ferrogallico). La medaglia d’oro, vinta dal campione istriano alle Olimpiadi di Roma del 1960, ha rappresentato un riscatto per la sua gente; e a proposito della sua esperienza e del suo popolo scrive: «Ci sono storie che non si possono dimenticare. La mia è una di quelle. Di un popolo intero. Cacciato, umiliato, calpestato, strappato dalla propria terra senza che nessuno, dico nessuno, abbia alzato un dito per difenderlo», ribadendo l’orgoglio di una Italianità mai rinnegata «e questo vorrei gridarlo a chi, al nostro rientro forzato in Italia, ci ha accolto con insulti, con offese, con brutalità».

Un ulteriore contributo è arrivato, nel 2018, dal cinema con “Red Land – Rosso Istria”, un film di Maximiliano Hernando Bruno. Struggente racconto del martirio di Norma Cossetto, giovane studentessa di Visinada, oggi comune croato, laureanda in lettere e figlia del podestà del paese. Fu prelevata, torturata e violentata, nelle convulse giornate del settembre del 1943, da un branco di partigiani titini per aver rifiutato di collaborare con loro, non rinnegando la propria Patria fino alla morte, sopraggiunta tra il 4 e il 5 ottobre in una foiba nei pressi di Antignana, nella quale fu precipitata ancora viva, insieme ad altri poveri sventurati. Anche in questo caso non sono mancati oltraggi, come quello avvenuto il 15 aprile 2019 presso il cinema Ambasciatori di Trieste, dove era prevista la proiezione dell’opera per 300 studenti. Un docente di una scuola superiore ha distribuito volantini su cui era scritta una frase volgare di dileggio verso il film. Episodi, come questo, così come le targhe commemorative imbrattate di vernice rossa, indicano il clima che si continua a respirare quando la lettura a senso unico della storia viene messa in discussione. Una sfida, quella del dialogo e del confronto, che sentiamo il dovere di portare avanti, consci delle difficoltà esistenti, ma forti della necessità di giungere, attraverso la memoria del sangue versato da tutte le parti coinvolte, a una auspicata, ma ancora lontana, pacificazione nazionale.

Nicola Morcavallo giornalista, presidente dell’associazione politico-culturale “Area Tricolore