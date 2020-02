Manfredonia, “Bevute senza sosta, vomitate, vandalismi. Genitori svegliatevi e seguite seriamente i vostri figli”

Dalle 2 in poi un concerto disgustoso: urla, malesseri di stomaco, risate,veri e proprie anime perse per la città.

, 09 febbraio 2020. Protesta continua, protesta sui, proteste in strada, appelli, vera e proprio emergenza sociale. La si può sottovalutare, circoscriverla nel “sono ragazzi, poi passa“,. Fermo restando che la problematica è di portata globale, non riguarda solo la città sipontina, analizzando la situazione a Manfredonia si puo’ e si deve parlare diDal pomeriggio del fine settimana, ma anche il lunedì, il mercoledì, il venerdì, parte l’assalto: prima gli acquisti senza sosta nei supermercati, nelle rivendite all’ingrosso (anche voi, potreste intervenire e non pensare solo alle vendite?), poi il punto prescelto per gli, infine bevute memorabili da parte di minori con un’età oscillante tra i 12,13 e 16 anni. Risultato finale:, plastiche e vetro. Infine, ragazzi che ritornando a casadove capita. Sul Lungomare, in Piazza Mercato, dove continua imperterrito il consumo di hashish e marijuana (ma sembra che a nessuno freghi nulla), in via Maddalena, in Arco Boccolicchio, sempre ricordando la situazione dell’area del mercato di via Santa Restituta.

Non è un’esagerazione, è la chiara fotografia di cio’ che avviene da tempo, una problematica che dovrebbe essere affrontata innanzitutto nelle mura domestiche, dunque dai genitori di questi ragazzi, fermo restando che la goliardia, l’innocenza, la semplicità e l’ingenuità della adolescenza è stata e sarà comunque accettata. Ma qui si parla di altro: si parla di emergenza alcool, emergenza maleducazione, emergenza droga leggera e non.

La nuova fotografia del malessere giovanile, della maleducazione dei giovani, dei loro disagi interiori, arriva nuovamente da Giuseppe Marasco, Presidente della Civilis di Manfredonia. Una panchina nei pressi del Lungomare, Piazza Maestri d’Ascia, nuovo luogo – oltre quelli già citati -, per le ennesime serate di bevute indisturbate.

Fermo restando quanto evidenziato, mentre si avvicina il Carnevale, che spesso in passato ha manifestato il problema abuso di alcool tra i giovani, da segnalare come – nello scorso novembre 2019 – la collega Maria Teresa Valente aveva informato che “Per vincere la dipendenza da alcol, ma anche da altre sostanze o per combattere la ludopatia (dipendenza dal gioco d’azzardo), ci si può rivolgere al Club Alcologico Territoriale, attivo a Manfredonia da ben 13 anni. A partecipare agli incontri, che si tengono ogni mercoledì dalle 18 alle 19.30 accanto alla chiesa San Camillo, ci sono vari componenti dei nuclei colpiti dal problema di dipendenza: mariti, mogli, mamme e papà. Aiutare chi cade nel tranello di una dipendenza vuol dire fare rete con la sua famiglia, affinché possa sentirsi protetto e compreso anche tra le mura domestiche. Ritrovandosi insieme, ci si immerge una sorta di auto-analisi che da soli sarebbe impossibile fare e si prende in mano la propria salute.” “Il Club è gratuito ed accoglie tutti, non ci sono vincoli di età o di classe sociale, non esistono obblighi ma solo il dovere di riservatezza e puntualità. È utile conoscere questo importante servizio presente a Manfredonia, poiché permette di fare riabilitazione nel contesto in cui si vive, senza essere costretti ad allontanarsi per andare in comunità. Per informazioni e appuntamenti chiamare il numero 339.4812244”.

L’appello resta comunque ai genitori di questi ragazzi: aprite gli occhi, aprite i cuori dei vostri figli, priorità assoluta delle vite di ogni essere umano considerabile adulto. Svegliatevi. Voi innanzitutto, prima dei vostri ragazzi.

