Covid Puglia, luci e ombre: calano contagi ma alti decessi

Bari, 09/02/2021 – (ansa) Non accadeva da due mesi, dallo scorso 9 dicembre: in Puglia gli attualmente positivi al Covid-19 calano sotto quota 50mila, per la precisione oggi sono 48.560. Un primo segnale di discesa della curva epidemiologica che è confermata dai dati giornalieri: su 9.692 tamponi eseguiti oggi, i contagi rilevati sono 681, un rapporto del 7,3%, due punti percentuali in meno rispetto alla media della settimana scorsa. Resta alto, invece, il numero dei decessi, solo oggi sono morte 41 persone.

Con questi dati e con la nota di aggiornamento dei posti letto di terapia intensiva disponibili inviata dal dipartimento Salute al ministero, la Puglia potrebbe anche passare prima del previsto in zona gialla. Il dipartimento ha inserito nella propria rete ospedaliera circa 130 posti di Intensiva attivati da fine novembre ad oggi dalla Protezione civile. Si tratta di reparti provvisori realizzati nel corso degli ultimi 2-3 mesi, un aumento dei posti disponibili che fa, quindi, passare la Puglia da “rischio alto” a “rischio medio”. Di conseguenza, la regione, adesso, rientra nei parametri previsti per l’inserimento nella fascia gialla. Si attende il parere del Cts e l’eventuale nuova ordinanza del ministro Speranza. (ansa)