Covid. Sasso: “Puglia arancione per grave errore Emiliano, risarcimenti”

“A causa di questo gravissimo errore firmato dalla coppia Lopalco-Emiliano, migliaia di ristoratori, baristi, commercianti pugliesi stanno rinunciando agli incassi in un periodo difficile in cui non sentivamo certo il bisogno di privazioni non giustificate”.

“Chi li ripagherà per questo errore? Le associazioni di categoria farebbero bene a chiedere il risarcimento a chi per incapacità e negligenza ha creato un serio danno ad una categoria già provata. Come Lega chiederemo al nuovo Governo nazionale, appena entrerà in funzione, di spostare l’orario di chiusura per bar e ristoranti dalle 18 alle 22”.

Così il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso.