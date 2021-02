Foggia, 09/02/2021 – (orizzontescuola) Sì all’attività motoria in ambito scolastico, nel rispetto delle normative covid, nelle regioni in zona gialla e arancione. Ginnastica a scuola invece da evitare in zona rossa.

Questa è una delle indicazioni arrivate al termine della riunione del Cts di oggi. Il Cts ha comunque ribadito che queste indicazioni sono già contenute nelle norme anti-covid nazionali.(orizzontescuola)