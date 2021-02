La Madonna di Loreto arriva a Peschici per il “Giubileo Itinerante”

Peschici, 9 febbraio 2021. La Sacra Effige della Madonna di Loreto, in occasione del “Giubileo Itinerante”, concesso dal Santo Padre Papa Francesco, farà tappa anche a Peschici mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 16:00, nella Chiesa Madre di Sant’Elia Profeta, accompagnata da una delegazione dell’aeronautica militare.

Il “Giubileo”, avviato l’8 dicembre 2019 con la Cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario della Santa Casa a Loreto, è organizzato per celebrare il Centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto, quale “Patrona degli Aeronauti”, avvenuta il 24 Marzo 1920 da parte di Papa Benedetto XV, attesta il forte legame che unisce la Madonna con gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare, in servizio su tutto il territorio italiano.

Come da programma, dopo la Liturgia di Accoglienza, seguirà il Santo Rosario (ore 16:30) e la Santa Messa, presieduta da Don Antonio Zoccano e dal Cappellano dell’aeronautica militare (ore 17:00).

In conclusione, si terrà anche la Preghiera dell’Aviatore e la Venerazione dell’Effige Sacra da parte dei Fedeli.

La partenza è prevista per le ore 19:00.

È da evidenziare che l’Evento si svolgerà nel rispetto dei dispositivi governativi in ragione dell’emergenza pandemica in atto. È doveroso ringraziare le Autorità locali, i Volontari e la Popolazione tutta per la fattiva collaborazione.

Francesco D’Arenzo