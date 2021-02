“La società che viviamo”. Le emozioni (I puntata)

Le emozioni, una questione misconosciuta. Cosa ci rende felici a fine giornata? La ricerca della felicità è a portata di mano?

La dieta delle emozioni, la capacità di provare e trovare armonia nella propria vita come fattore di riuscita del vissuto personale.

Cerchiamo emozioni che non emozionano, cibo precotto per lo spirito che ci porta ad un malessere spirituale e alla negatività. Non caricarsi di negatività è solo l’inizio di un percorso di coscienza emotiva e di ricerca vera dell’autenticità dell’essere. Una questione che investe il significato complessivo del mondo, una ricerca semantica del significato delle cose. Ne parliamo oggi.

Dialogare è importante, vorrei costruire con i lettori questo dialogo. Aspetto da voi amici suggerimenti e domande da cui trarre riflessione e su cui strutturare i prossimi contributi video.

Per le vostre richieste, per i vostri suggerimenti, per le vostre domande per la rubrica “La società che viviamo”, del dr. Giuseppe Marrone, potete scrivere a segreteria@statoquotidiano.it

A cura di Giuseppe Marrone, Foggia 09 febbraio 2021