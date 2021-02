L’assessora regionale Maraschio incontra la commissione territorio di Foggia

Incontro in 3°commissione Ambiente e Territorio con l’assessore regionale all’urbanistica e assetto del territorio, Anna Grazia Maraschio. Lo comunica Giovanni Quarato, presidente della suddetta commissione al Comune di Foggia: “L’incontro, fortemente voluto da tutti i consiglieri della commissione (Quarato, Soragnese, Longo, Fiore, D’Emilio, Morese, Scapato, Clemente), è stato l’occasione per esporre le questioni connesse alla elaborazione del PUG di Foggia, in particolare la definizione delle proposte di “social housing”, spiega il consigliere del M5s.

Si è discusso, inoltre, della possibilità di rimodulare i programmi complessi in essere, in relazione alle difficoltà del mercato immobiliare e quindi del settore delle costruzioni, i programmi di Edilizia Residenziale Pubblica ed eventuali possibilità di reperimento delle residenze mediante protocolli di intesa condivisi con gli Enti prepositi e le organizzazioni di categoria.

“L’Assessore ha mostrato grande interesse e disponibilità per l’approfondimento dei temi esposti, auspicando una fattiva collaborazione tra gli Enti. Ha proposto la definizione di “tavoli tecnici” per dettagliare gli aspetti delle diverse tematiche”. Nei prossimi giorni la 3a commissione elaborerà una pianificazione per gli incontri da effettuare da proporre all’Assessorato.

“Un particolare ringraziamento- prosegue Quarato- all’assessore per la partecipazione ai lavori e al consigliere Sergio Clemente che ha predisposto quanto necessario per la realizzazione dell’incontro”. Clemente, com’è noto, è consigliere comunale e regionale.