Manfredonia, cade insegna della farmacia in via Aldo Moro

Manfredonia, 09/02/2021 – L’insegna luminosa della farmacia in via Aldo Moro, probabilmente a causa del forte vento e delle precipitazioni di questa notte, si è piegata a livello della base metallica fissata al marciapiede. La stessa struttura si trova ora legata da nastri adesivi. Non si segnalano danni al momento.