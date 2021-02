Manfredonia Nuova ai Commissari: “Richiesta videoconferenza in streaming”

“Gentili Commissari,

noi cittadini/e dell’Associazione Manfredonia Nuova, riteniamo utile che la Commissione Straordinaria del nostro Comune informi la popolazione, almeno una volta al mese, in conferenza streaming, sull’evolversi dei vari problemi d’interesse pubblico ed in particolare degli avanzamenti che sortisce la Vs. benefica opera di ordinaria amministrazione, sia relativamente ai conti sia alla bonifica etico-morale e delle infiltrazioni mafiose, che hanno purtroppo riguardato il nostro Comune.

Inoltre, per consentire un’adeguata predisposizione delle operazioni che porteranno la città al voto, occorre anche informare, con la dovuta sollecitudine, la popolazione circa i tempi per il ripristino democratico della vita cittadina, che si avvierà con la campagna elettorale.

In attesa di una sollecita risposta delle SS.VV., inviamo distintissimi saluti”.

Manfredonia, 09 febbraio 2021 – MANFREDONIA NUOVA