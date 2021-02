Meteo Gargano, a S. Valentino arriva Burian: gelo e neve

Manfredonia, 09/02/2021 – (repubblica) Dopo l’assaggio di primavera, l’inverno torna a farsi sentire in Puglia. Con l’arrivo sulla penisola del Burian, massa d’aria gelida proveniente dalle steppe russe che, nel weekend – e quindi anche nel giorno di San Valentino – farà scendere le temperature nella regione sotto lo zero. E sono previste anche nevicate. Da venerdì 12 febbraio, le temperature cominceranno a calare: in Terra di Bari, nel tarantino e nel Salento, varieranno dai 4 di minima ai 12 gradi di massima, mentre sul Gargano saranno ancora inferiori, con minime che scenderanno anche sotto lo zero. Il gelo calerà su tutta la Puglia sabato 13 febbraio: sono previste nevicate sul Gargano, sulle Murge e sul Tavoliere, mentre pioggia mista a neve nel barese e nel tarantino. In generale, le temperature non supereranno i 7 gradi di massima (prevista nel Salento) e le minime andranno sotto lo zero in diverse zone della regione. Domenica 14, le temperature scenderanno ancora, con massime dai 4 ai 6 gradi nei capoluoghi e minime sotto lo zero anche a Bari, Foggia, Lecce e Taranto. (repubblica)