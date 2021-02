Onorati e Spinelli sulla campagna vaccinale: “Medici di base non coinvolti”

“Un plauso ai nostri amministratori regionali che ancora una volta hanno deciso di mettere da parte la medicina generale”.

Laura Spinelli, medico di base, commenta con un post su facebook l’ultima comunicazione sui vaccini agli ultra 80enni in cui si fa riferimento alla “rete delle farmacie per una attività fondamentale per gli anziani delle nostre comunità, oltre che primaria nel contrasto della Covid19″.

Rivolgendosi idealmente agli assistiti: “Dunque, cari pazienti, per tutte le informazioni inerenti il vaccino anti-Covid rivolgetevi in farmacia perché noi medici di medicina generale non ne sappiamo nulla. L’immaginario prossimo è di caos e gran confusione e probabilmente quando non sapranno più come gestire la faccenda ci chiameranno e pretenderanno che come soldatini si risponda: ‘Sissignore’!Non hanno capito che siamo professionisti e meritiamo rispetto, dignità, condivisione di intenti”.

Salvatore Onorati, medico di base, dalla sua bacheca facebook, qualche giorno fa, sottolineava lo stesso “mancato coinvolgimento” nell’attesa che cambiasse qualcosa: “I medici di famiglia ad oggi non sono stati coinvolti nella vaccinazione anti-Covid. Riceviamo le stesse informazioni che riceve la cittadinanza attraverso i mass media. Non sappiamo nulla, e a quelli che telefonano o mandano richieste di informazioni su whatsapp non possiamo che rispondere che “Non ne sappiamo nulla. Speriamo si arrivi presto ad un coinvolgimento dei medici di famiglia per poter vaccinare nei nostri studi”.