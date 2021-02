Proroga gestione a Commissione, probabile ritorno al voto nella primavera del 2022

(STATOQUOTIDIANO, ore 14). Roma – Manfredonia, 09 febbraio 2021. Slitta il ritorno alle urne per l’elezione di un nuovo sindaco, di un nuovo Consiglio comunale, delle relative Commissioni consiliari, e di una nuova Giunta, a Manfredonia.

Come anticipato in esclusiva da StatoQuotidiano, è ufficiale: il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, “non essendo ancora completata l’azione di recupero e risanamento dell’ente dai condizionamenti della criminalità organizzata“, ha deliberato la proroga per un periodo di sei mesi dell’affidamento della gestione del comune di Manfredonia (FG) a una commissione straordinaria, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Si ricorda come la Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia era stata nominata con D.P.R. del 22 ottobre 2019.

Da alcuni mesi, in previsione dell’auspicato ritorno alle urne nella primavera dell’anno in corso, c’è fermento nella comunità sipontina, tra movimenti, partiti, possibili alleanze, nuovi gruppi, indicazioni di possibili candidati.

Tutto rinviato dunque: almeno fino al prossimo settembre 2021 il Comune di Manfredonia sarà gestito dai 3 componenti della Commissione straordinaria, che si ricorda deliberano anche in rappresentanza del sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta comunale.

La data più probabile per le Amministrative resta quella della Primavera del 2022.