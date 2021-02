Monte Sant’Angelo, 09 febbraio 2021. Egregio Signor Sindaco, cari concittadini, rappresentanti di enti ed istituti scolastici, siamo un gruppo di genitori, mamme e papà, di 32 ragazzi/e che, a breve lasceranno la scuola media per fare un ulteriore passo verso la scuola superiore di secondo grado.

Bene, vi chiederete!

Fin qui niente di nuovo e/o di eccezionale . Senonche’, qualche giorno fa, in seguito ad una convocazione, in videoconferenza, da parte della preside dell’ istituto scelto dai nostri figli ( liceo scientifico) apprendiamo che i loro sogni sono seriamente compromessi.

Di qua, l’esigenza di rivolgerci a voi tutti, come genitori e cittadini, con questa lettera aperta che ,ognuno di voi può sottoscrivere e rendere propria, affinché insieme possiamo meglio affrontare il problema che riguarda, oggi i nostri figli, domani i vostri, la libertà di poter scegliere la scuola che più si addice ai loro interessi, alle loro ” curiosità ” cognitive che farà di loro uomini e donne realizzate in futuro. Purtroppo, ad oggi, questo progetto di vita è ostacolato da un ” SOVRANNUMERO DI ISCRIZIONI” nel suddetto istituto. Cosicché, a pochi giorni dalla scadenza della formazione delle prime classi , il “DESTINO SCOLASTICO” dei nostri figli è affidato ad un sorteggio tipo ” ESTRAZIONE DEL LOTTO del lunedi, in questo caso del mercoledi, dove i bussolotti non pescati o viceversa, decideranno. ( RIEN Ne VA PLUS) 27 ALUNNI E NON 32.

Da questo sorteggio sono esclusi i ragazzi(5 minimo) che hanno già fratelli o sorelle studenti della scuola.

A nostro avviso si tratta di una decisione lesiva dei diritti dei nosri figli adducendo come deterrente la facoltà, obbligata ,di scegliere istituti ad indirizzo diverso o, peggio ancora, se si vuole scegliere lo scientifico si può andare fuori di Monte Sant’Angelo, tipo Manfredonia o San Giovanni Rotondo , aggravando così, le già precarie condizioni economiche di alcune famiglie e, cosa peggiore privare il paese delle sue tanto amate fabbriche di cultura. A tal proposito, Signor Sindaco, echeggiano ancora nelle nostre orecchie le parole pronunciate , tre anni fa, da lei in una conferenza, alla quale, tra l’ altro era presente anche, la suddetta dirigente scolastica, che recitava così ” DOBBIAMO BLINDARE LE SCUOLE SUPERIORI PERCHÉ SE SPARISCONO QUELLE ,ALLORA IL PAESE È DESTINATO A MORIRE” ( testo originale).

Per questi motivi , per il non facile dislocamento di Monte, in quanto paese di montagna e a causa della straordinaria esigenza sanitaria legata al covid,

CHIEDIAMO

la FORMAZIONE DI DUE CLASSI COMPOSTE DA 16 RAGAZZI/E OGNUNA, TALI DA INCLUDERE TUTTI SENZA ESCLUSIONE ALCUNA. Signor Sindaco, concittadini, responsabili di enti scolastici, confidiamo in voi. Insieme siamo più forti.

P.S. il sorteggio è previsto mercoledì p.v. alle ore 17. Diamoci da fare

Distinti Saluti

Genitori di ragazzi in sovrannumero