Vaccino Covid Puglia, truffe agli anziani: “Chiedono il numero di conto”

Bari, 09/02/2021 – (repubblica) Con l’avvio della Fase 2 della campagna vaccinale, che prevede la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna ai circa 260mila pugliesi over 80, arrivano anche le truffe. O quantomeno i tentativi di raggirare gli anziani per far cassa. A Bari è stato segnalato il caso di una donna di ottant’anni contattata per telefono da una signorina rimasta anonima, che però si sarebbe presentata come un’operatrice dell’azienda sanitaria. “Mi ha chiesto i miei dati anagrafici, l’indirizzo di casa e se avessi un contocorrente bancario”, racconta l’80enne barese. Peccato però che la Regione è a lavoro per allestire una piattaforma online semplificata, in modo da raccogliere le adesione dei pugliesi in quella fascia d’età che chiedono di ricevere una dose di vaccino. Ma la procedura online non è l’unica strada: in campo ci sono anche le farmacie e i Cup. Dunque, almeno finora, non è previsto alcun ingaggio telefonico. E del resto le dosi del siero sono gratis. “Io mi sono insospettita quando mi hanno chiesto se avessi un conto corrente bancario. Ho chiesto di restare in linea, perché quelle informazioni le avrebbe passate mio figlio”. E invece la fantomatica operatrice ha riagganciato. (repubblica)