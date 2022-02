Altino e Siponto e il loro comune destino

Il passato è la fucina che forgia l’orgoglio del presente. Due città del passato remoto, ormai scomparse, hanno reso possibile una straordinaria rivincita sociale alle due comunità che, nel loro nome e nella loro storia, hanno rifondato un magnifico avvenire.

Altino e Siponto, due antiche e gloriose civiltà, sporte sullo stesso mare e avvinte da eguale destino.

Altino, Altinum in latino, già frequentato all’Età del bronzo, sorse quale antichissimo insediamento paleoveneto, nella regione tra i fiumi Muson e Sile, all’alba del I millennio aC.

Dopo l’espansione romana nello stivale progredì in urbanizzazione, divenendone municipio e scalo commerciale, grazie al sito sulla laguna dei veneti, che permetteva importanti affari con gli empori etruschi di Spina e Adria, e dall’essere associata a due importanti arterie stradali, la via nazionale Annia e l’europea Claudia Augusta.

In un passo dei suoi commenti, il grammatico Servio Mario Onorato riporta che le terre di Altino favorivano la pratica della caccia, l’uccellagione e, peraltro, erano prolifiche di cavalli.

Con la cristianizzazione, il primo vescovo sarebbe stato Sant’Eliodoro, vissuto intorno al 400, e vi sorse il monastero dei Santi Felice e Fortunato.

Il progresso di questa egregia comunità sarebbe iniziato a decadere nei primi secoli dC ma il primo trauma pare fosse stato inferto dall’invasione degli Unni di Attila.

Da qui, infatti, avrebbe avuto corso il lento esodo dei profughi verso le più sicure isole della laguna, prima fra tutte Torcello, per poi orientarsi a rifondare la nuova città di Venezia prima dell’anno Mille, dove, divenendone il sacro emblema patrio, il corpo di San Marco fu traslato nell’allora cappella del palazzo ducale nell’828.

Gli storici di oggi, però, pongono in dubbio la tradizione per quale le fondamenta di Venezia fossero state in relazione al saccheggio, pur con le successive devastazioni degli Ungari; bensì, ne ritengono più realistica l’edificazione a seguito delle mutate condizioni climatiche e ambientali legate all’innalzamento paludoso del livello del mare, che avrebbero forzato gli abitanti a evacuare Altino.

Altino, che in venetico varrebbe “costa”, aveva ispirato l’omonima divinità preromana alla quale venivano offerti sacrifici equini.

Il ricordo degli altinati e della loro città sopravvive oggi in una notevole area archeologica alle porte di Venezia, con un rimodernato museo nazionale dovizioso di reperti, in cui si possono contare le Stele altinate giunte sino a noi; la prima dalla mirabile iscrizione venetica fu casualmente scoperta nel 1969 tra i campi agricoli in prossimità della via Annia.

Siponto, Sipontum in latino, tra i centri della Daunia, una regione sorta tra i fiumi Fortore e Ofanto sviluppatasi sino al IV secolo aC dall’approdo degli Iapigi, fu fondata, secondo il mito, dall’eroe omerico Diomede che sposò la figlia del locale re di nome Dauno, l’eponimo che ha dato il nome alla regione.

Pare, storicamente, che la comunità, si sarebbe sviluppata a seguito dei trasferimenti dalla non lontana Coppa Nevigata, già colta da gravi dissesti marini, il cui insediamento era avvenuto nel VI millennio,

Siponto, città e porto, esplicava un notevole progresso di scambi commerciali, innanzitutto per le rinomate ceramiche apule, lungo l’Adriatico, Altino compresa, e sulle coste opposte dell’Illiria, ma nel 194 aC i Romani, umiliati nella battaglia punica della vicina Canne, abbatterono l’approdo marittimo sipontino allo scopo vendicativo di punire Arpi, futura Foggia, avendo questa stretto alleanza con Annibale. poiché se ne serviva per i suoi traffici,

In compenso, Roma fece di Siponto una delle più brillanti colonie di cittadini romani, posta a poche miglia dall’attraversamento della consolare Traiana, una sorta di complanare alla non lontana Appia, che avrebbe dato il nome alla città apula di Troia.

L’imperatore Federico II prediligeva le terre sipontine, la Daunia in generale, anche per la sua passione della caccia.

Celebre l’allevamento equino nella Daunia, la cui memoria è impressa nell’antica arte figurativa, legato al mito di Diomede.

All’avvento della cristianesimo, pare sia stata tra le storiche sedi vescovili della penisola e il primo vescovo di cui si abbia notizia documentata fu Felice I.

Alcune ricerche definiscono la Siponto medievale una sorta di anticipatoria repubblica marinara.

Come accaduto per Altino, la decadenza di Siponto, entrambe splendide comunità italiche, sarebbe da attribuire a invasioni e saccheggi, qui perpetrati da Bizantini, Longobardi e Saraceni, i quali, quest’ultimi, la occuparono del tutto nel IX secolo, causando la fuga della popolazione, che si sarebbe ricoverata alla meglio, spandendosi in capanne tra le campagne e i boschi del vicino Gargano, per poi ricompattarsi in quel lido dove avrebbero edificato la Nuova Siponto.

In realtà, come nella città veneta, ci fu un grave dissesto idrogeologico che causò l’interramento paludoso dell’area urbana foriero della malaria e fu lo svevo Manfredi, l’erede di Federico II, a volerla rifondare in un struttura urbanistica più che moderna per i tempi, fornendovi una zecca e richiamando la gente, che in suo onore avrebbero imposto il nome di Manfredonia, dove si custodirono le spoglie di San Lorenzo Maiorano, il vescovo dal cavallo bianco, imparentato con l’imperatore bizantino Zenone, divenendo il sacro simbolo della comunità.

ell’antica Siponto, i fedeli di Manfredonia continuano a venerare il simulacro ligneo di una Madonna col Bambino definita “La Sipontina”, di fattezze bizantine.

Il ricordo dei sipontini e della loro città sopravvive oggi in un’interessante area archeologica con un rimodernato museo nazionale con sede nel castello svevo-angioino, in cui si possono contare e ammirare le Stele daunie giunte sino a noi dopo il loro recupero da una disseminazione nel territorio. Anche queste, come la stele altinate, furono scoperte negli anni Sessanta tra i campi agricoli.

Le coincidenze sono straordinarie e sorge l’idea, senza dubbio legittimamente culturale e popolare, di istituire un gemellaggio archeologico tra le due realtà, arricchito con scambi di testimonianze, di visite e di ospitalità tra studenti e associazioni.