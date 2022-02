Arrivano le Pillole di Movimento a Manfredonia, la “medicina” per lo sport

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 09Febbraio 2022.Si è svolta stamane nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia la conferenza stampa locale di presentazione del Progetto Uisp Nazionale “Pillole di Movimento” alla presenza di Orazio Falcone (Presidente del Comitato Uisp Foggia- Manfredonia), Antonietta D’Anzeris (Consigliere nazionale Uisp), On. Antonio Tasso (Vicepresidente Gruppo Misto e Consigliere Nazionale Fitet), Antonio Vitulano (Assessore allo Sport del Comune di Manfredonia), Paolo Campo (Consigliere Regione Puglia), Giuseppe Murgo (Farmacista FederFarma), Mimmo di Molfetta (Consigliere nazionale Fidal) e Annunziata Zorretti (SSd Body Shape, aderente al progetto).

Ha moderato l’incontro Simona Dado, progettista e responsabile comunicazione del comunicato Uisp Manfredonia-Foggia.

“Pillole di Movimento” è una campagna nazionale Uisp di contrasto alla sedentarietà e di promozione della cultura di movimento, nata a Bologna 12 anni fa, grazie ad una rete capillare creatasi tra Uisp, aziende Asl e farmacie. Un progetto interessante ed innovativo che si è affermato nel territorio ed è stato lanciato man mano su scala nazionale.

Oggi sono protagonisti 31 Comitati Uisp e dallo scorso gennaio 235 Comuni, nonché 370 tra associazioni e società sportive dilettantistiche. Per la provincia di Foggia, sono coinvolti 12 Comuni, 30 Società partecipanti di 10 discipline diverse e 100 farmacie interessate al progetto. L’idea vincente dell’iniziativa è l’associazione dello sport al medicinale, con una vera scatola di “Pillole di Movimento” contenenti coupon gratuiti che permetteranno di scegliere tra una rosa di oltre 1200 attività sportive e motorie promosse in tutta Italia, indoor ed outdoor. La confezione del tutto simile ad un farmaco da banco, consegnato dal farmacista a tutti i maggiorenni, in possesso di certificato medico e non iscritte da settembre 2021 nelle palestre, piscine o Asd/Ssd, consente di poter usufruire di un mese gratuito di attività fisica a persone di tutte le età, per poi decidere se proseguire o meno. Il progetto ha inizio dal 1 marzo e termina il 30 maggio.

Testimonial d’eccezione del progetto è Lodo Guenzi, noto artista del gruppo musicale “Stato Sociale”.

Il presidente Orazio Falcone, del comitato Provinciale Uisp, dopo aver ringraziato il direttivo, ha rimarcato come tale iniziativa sia stata studiata da anni e ha dichiarato che per il Comitato locale è una sfida impegnativa, quella di portare la Uisp territoriale ad un livello più importante, non trascurando le opportunità che possono esserci con i vari bandi, con l’obiettivo di riempire le strutture di capitale umano. Si è associata la Consigliera Nazionale Uisp, Antonietta D’Anzeris che ha illustrato nel dettaglio l’iniziativa e ha speso parole di ringraziamento per Simona Dado, progettista del comitato stesso.

Dopo i saluti istituzionali dell’ass. Vitulano, l’amministratore ha sottolineato come lo sport sia importante nell’azione dell’amministrazione. Il Comune si sta impegnando a partecipare a dei bandi per il potenziamento delle strutture e a creare un censimento per l’albo delle associazioni sportive.

L’On. Tasso ha posto l’accento, da dirigente sportivo, sul fatto che l’Italia sia uno dei Top 20 tra i paesi più sedentari del mondo e pertanto ha bisogno di accogliere con entusiasmo tutte queste progettualità che portano un miglioramento di benessere psico- fisico delle persone e promuovere stili di vita attivi.

Il consigliere regionale, Paolo Campo ha evidenziato, invece, che i giovani vanno invogliati verso lo sport perché in questi anni proprio i più giovani hanno perso l’abitudine alla socialità.

Particolare apprezzamento ed interesse al progetto è stato espresso dai rappresentanti delle associazioni sportive e dai farmacisti partner dell’iniziativa.

Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sport nell’ambito del Bando EPS 2020 e attraverso le farmacie dei circuiti Gruppo Lloyds e FederFarma provinciali.

Fotogallery: Antonio Castriotta

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 09 Febbraio 2022