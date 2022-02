Cerignola, la Provincia candida progetto PNRR per il Liceo Zingarelli

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3, Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, la Provincia di Foggia ha presentato la candidatura per l’intervento di sostituzione edilizia del Liceo Classico “Zingarelli” di Cerignola.

I lavori previsti, per un importo complessivo di € 8.031.600,00 serviranno a creare una struttura sicura, moderna, inclusiva e sostenibile per favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, l’aumento della sicurezza sismica dell’edificio, la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti con uno sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

Il progetto, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, porterà al conseguimento di un consumo di energia primaria nel rispetto requisito NZEB (nearly zero energy building), ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica.

L’immobile in NZEB, sarà progettato per consumare pochissima energia per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione pertanto in grado di provvedere autonomamente alla produzione del fabbisogno energetico dello stabile, riducendo al minimo i consumi e l’impatto ambientale.

Nell’occasione il Presidente, Nicola Gatta ha dichiarato: “L’Ente continua a lavorare per migliorare lo stato degli istituti scolastici provinciali e cogliere tutte le opportunità messe in campo dal PNRR. Scuole moderne e funzionali ad elevata efficienza energetica, con consumi bassissimi, sono ormai diventate una vera priorità”.